https://ria.ru/20210930/dobrokhotov-1752552561.html
Главред The Insider* Доброхотов подтвердил, что покинул Россию
Главред The Insider* Доброхотов подтвердил, что покинул Россию - РИА Новости, 30.09.2021
Главред The Insider* Доброхотов подтвердил, что покинул Россию
Главред The Insider* Роман Доброхотов заявил, что находится за пределами РФ, но не уточнил, где. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:43
2021-09-30T18:43
2021-09-30T18:43
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происшествия
журналистика
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
the insider
россия
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КИЕВ, 30 сен – РИА Новости. Главред The Insider* Роман Доброхотов заявил, что находится за пределами РФ, но не уточнил, где.В четверг ФСБ РФ сообщила, что Доброхотов почти два месяца назад незаконно пересек границу России в направлении Украины "при посредничестве иных лиц". Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы". Доброхотова планируется объявить в розыск."Я нахожусь за пределами России. Насколько это в безопасности, судить сложно… Сложно быть уверенным, что если ты занимаешься журналистскими расследованиями, то ты хоть в какой стране находишься в безопасности", - сказал Доброхотов в эфире телеканала "Украина 24".Исходя из озвученной ФСБ даты, журналист покинул страну вскоре после визита силовиков к нему домой: их претензии были связаны с другим уголовным делом - о клевете. Ее жертвой, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17. По данным защиты, у Доброхотова по этому делу статус свидетеля.Ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал.The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20210930/pozhertvovaniya-1752536086.html
https://ria.ru/20210930/dobrokhotov-1752518807.html
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в мире, происшествия, журналистика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), the insider, россия
Главред The Insider* Доброхотов подтвердил, что покинул Россию
Главред The Insider* Доброхотов подтвердил, что находится за пределами России