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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210930/distantsionnoe_obuchenie-1752529900.html
Губернатор Псковской области допустил введение локдауна
Губернатор Псковской области допустил введение локдауна - РИА Новости, 30.09.2021
Губернатор Псковской области допустил введение локдауна
Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Псковской области может привести к введению локдауна через две-три недели, заявил губернатор Михаил Ведерников на... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T17:13
2021-09-30T19:07
распространение коронавируса
общество
псковская область
здоровье - общество
михаил ведерников
коронавирус covid-19
новости - туризм
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Псковской области может привести к введению локдауна через две-три недели, заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба, которое транслирует Псковское агентство информации.Он подчеркнул, что в ближайшие десять дней власти должны "сделать все возможное, чтобы сбить темпы роста распространения инфекции".Так, с понедельника школы и колледжи в муниципалитетах и райцентрах, где уровень заболеваемости превышает средний по региону, перейдут на дистанционное обучение. Такой режим продлится до 11 октября.По словам Ведерникова, эти ограничения затронут Псков и Псковский район, город Великие Луки и Великолукский район, а также районные центры Дедовичи, Струги Красные, Порхов, Остров, Опочка, Себеж, Усвяты, Бежаницы, Невель и Новосокольники.По его словам, постояльцы гостиниц и санаториев вновь должны будут предъявлять при заселении сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.Ведерников охарактеризовал эпидситуацию в Псковской области как "достаточно напряженную". По его словам, заболеваемость COVID-19 растет "высокими темпами", в то время как темпы вакцинации в настоящее время снизились приблизительно в три раза по сравнению с июлем. Кроме того, как добавила первый замруководителя аппарата администрации региона Наталья Волкова, управление Роспотребнадзора предложило с 4 октября ввести обязательную самоизоляцию для неработающих граждан в возрасте от 65 лет. В эти же сроки предлагается сократить количество зрителей в кинотеатрах до 50 процентов от заполняемости залов, а с 11 октября — ввести такую же меру для театров и концертных залов.
https://ria.ru/20210923/lokdaun-1751441240.html
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общество, псковская область, здоровье - общество, михаил ведерников, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм
17:13 30.09.2021 (обновлено: 19:07 30.09.2021)
 
Губернатор Псковской области допустил введение локдауна

В Псковской области запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПсковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове
Псковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Псковской области может привести к введению локдауна через две-три недели, заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба, которое транслирует Псковское агентство информации.
Он подчеркнул, что в ближайшие десять дней власти должны "сделать все возможное, чтобы сбить темпы роста распространения инфекции".
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Так, с понедельника школы и колледжи в муниципалитетах и райцентрах, где уровень заболеваемости превышает средний по региону, перейдут на дистанционное обучение. Такой режим продлится до 11 октября.
По словам Ведерникова, эти ограничения затронут Псков и Псковский район, город Великие Луки и Великолукский район, а также районные центры Дедовичи, Струги Красные, Порхов, Остров, Опочка, Себеж, Усвяты, Бежаницы, Невель и Новосокольники.
"На следующей неделе отменяются по воскресенье включительно все массовые спортивные мероприятия, тренировки, секции и кружки. Закрываются детские игровые комнаты, будут запрещены банкеты и религиозные мероприятия", — добавил губернатор.
По его словам, постояльцы гостиниц и санаториев вновь должны будут предъявлять при заселении сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.
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Ведерников охарактеризовал эпидситуацию в Псковской области как "достаточно напряженную". По его словам, заболеваемость COVID-19 растет "высокими темпами", в то время как темпы вакцинации в настоящее время снизились приблизительно в три раза по сравнению с июлем.
Кроме того, как добавила первый замруководителя аппарата администрации региона Наталья Волкова, управление Роспотребнадзора предложило с 4 октября ввести обязательную самоизоляцию для неработающих граждан в возрасте от 65 лет. В эти же сроки предлагается сократить количество зрителей в кинотеатрах до 50 процентов от заполняемости залов, а с 11 октября — ввести такую же меру для театров и концертных залов.
 
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