https://ria.ru/20210930/delta-shtamm-1752483766.html
Попова оценила долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19
Попова оценила долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021
Попова оценила долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в сентябре 97% всех штаммов коронавируса в РФ приходилось на "дельту". РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:51
2021-09-30T13:51
2021-09-30T14:11
россия
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в сентябре 97% всех штаммов коронавируса в РФ приходилось на "дельту"."В сентябре 97% всех штаммов ... это штамм "дельта", он превалирует так же, как и во всем мире. Сегодня 158 стран демонстрируют почти 100% присутствие этого штамма, он стал доминирующим, но вместе с тем, внутри РФ, мы видим, определенное сегментирование - он начинает изменяться. Плотный контроль за изменчивостью позволяет нам своевременно реагировать и принимать должные меры", - сказала Попова на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20210910/delta-shtamm-1749558694.html
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса
13:51 30.09.2021 (обновлено: 14:11 30.09.2021)
Попова оценила долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19
Попова: дельта-штамм был выявлен в 97% случаев COVID-19 в сентябре