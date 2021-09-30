https://ria.ru/20210930/delta-shtamm-1752483766.html

Попова оценила долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19

Попова оценила долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021

Попова оценила долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в сентябре 97% всех штаммов коронавируса в РФ приходилось на "дельту". РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:51

2021-09-30T13:51

2021-09-30T14:11

россия

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_0:68:3072:1795_1920x0_80_0_0_8503a9ae60c7130f25b19de4d22abf6f.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в сентябре 97% всех штаммов коронавируса в РФ приходилось на "дельту"."В сентябре 97% всех штаммов ... это штамм "дельта", он превалирует так же, как и во всем мире. Сегодня 158 стран демонстрируют почти 100% присутствие этого штамма, он стал доминирующим, но вместе с тем, внутри РФ, мы видим, определенное сегментирование - он начинает изменяться. Плотный контроль за изменчивостью позволяет нам своевременно реагировать и принимать должные меры", - сказала Попова на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20210910/delta-shtamm-1749558694.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса