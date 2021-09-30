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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210930/delta-shtamm-1752483766.html
Попова оценила долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19
Попова оценила долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021
Попова оценила долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в сентябре 97% всех штаммов коронавируса в РФ приходилось на "дельту". РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:51
2021-09-30T14:11
россия
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в сентябре 97% всех штаммов коронавируса в РФ приходилось на "дельту"."В сентябре 97% всех штаммов ... это штамм "дельта", он превалирует так же, как и во всем мире. Сегодня 158 стран демонстрируют почти 100% присутствие этого штамма, он стал доминирующим, но вместе с тем, внутри РФ, мы видим, определенное сегментирование - он начинает изменяться. Плотный контроль за изменчивостью позволяет нам своевременно реагировать и принимать должные меры", - сказала Попова на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса
13:51 30.09.2021 (обновлено: 14:11 30.09.2021)
 
Попова оценила долю дельта-штамма среди всех случаев COVID-19

Попова: дельта-штамм был выявлен в 97% случаев COVID-19 в сентябре

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в сентябре 97% всех штаммов коронавируса в РФ приходилось на "дельту".
"В сентябре 97% всех штаммов ... это штамм "дельта", он превалирует так же, как и во всем мире. Сегодня 158 стран демонстрируют почти 100% присутствие этого штамма, он стал доминирующим, но вместе с тем, внутри РФ, мы видим, определенное сегментирование - он начинает изменяться. Плотный контроль за изменчивостью позволяет нам своевременно реагировать и принимать должные меры", - сказала Попова на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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Распространение коронавирусаРоссияОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииДельта-штамм коронавируса
 
 
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