https://ria.ru/20210930/covid-19-1752486954.html
Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 под наблюдением медиков
Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 под наблюдением медиков - РИА Новости, 30.09.2021
Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 под наблюдением медиков
Под наблюдением медиков в России находятся 900 тысяч пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:11
2021-09-30T14:11
2021-09-30T14:11
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740129377_0:141:2720:1671_1920x0_80_0_0_fd81036785f5e1a8761423af50012faf.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Под наблюдением медиков в России находятся 900 тысяч пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Практически под наблюдением медицинских работников находится 900 тысяч человек, темпы прироста последнюю неделю достаточно высоки", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По его словам, особенный прирост отмечается в Московской области, Мордовии, Ингушетии, Ивановской, Ярославской областях, Красноярском крае, Курганской, Ульяновской областях."В структуре госпитализированных 11% составляют пациенты с тяжелым течением заболевания, и более пяти тысяч пациентов находятся в реанимационных отделениях. Хочу отметить, что общее количество реанимационных коек у нас развернуто по стране и доступно более 25 тысяч, дефицита мы не испытываем", - подчеркнул министр. По его словам, пять тысяч пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, - это очень высокая цифра.
https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752148128.html
https://ria.ru/20210825/koronavirus-1747125352.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741261404_0:0:3095:2321_1920x0_80_0_0_4b1172bac80d39f4a514648b72f6991e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 под наблюдением медиков
Мурашко: под наблюдением медиков в России находятся 900 тысяч человек с COVID-19