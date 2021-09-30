https://ria.ru/20210930/covid-19-1752486954.html

Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 под наблюдением медиков

Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 под наблюдением медиков - РИА Новости, 30.09.2021

Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 под наблюдением медиков

Под наблюдением медиков в России находятся 900 тысяч пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:11

2021-09-30T14:11

2021-09-30T14:11

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Под наблюдением медиков в России находятся 900 тысяч пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Практически под наблюдением медицинских работников находится 900 тысяч человек, темпы прироста последнюю неделю достаточно высоки", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По его словам, особенный прирост отмечается в Московской области, Мордовии, Ингушетии, Ивановской, Ярославской областях, Красноярском крае, Курганской, Ульяновской областях."В структуре госпитализированных 11% составляют пациенты с тяжелым течением заболевания, и более пяти тысяч пациентов находятся в реанимационных отделениях. Хочу отметить, что общее количество реанимационных коек у нас развернуто по стране и доступно более 25 тысяч, дефицита мы не испытываем", - подчеркнул министр. По его словам, пять тысяч пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, - это очень высокая цифра.

https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752148128.html

https://ria.ru/20210825/koronavirus-1747125352.html

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