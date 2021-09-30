https://ria.ru/20210930/covid-19-1752481641.html
Большинство попадающих в стационар с COVID-19 не привиты, заявил Мурашко
Большинство попадающих в стационар с COVID-19 не привиты, заявил Мурашко - РИА Новости, 30.09.2021
Большинство попадающих в стационар с COVID-19 не привиты, заявил Мурашко
Основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:39
2021-09-30T13:39
2021-09-30T14:06
распространение коронавируса
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Мы видим эффективность и защиту применяемых вакцин (от коронавируса). Фактически основная масса людей, которые поступают в стационары, заболевают - это люди не вакцинированные", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:39 30.09.2021 (обновлено: 14:06 30.09.2021)
Большинство попадающих в стационар с COVID-19 не привиты, заявил Мурашко
Мурашко: основная масса пациентов с COVID-19, поступающих в стационары, не привиты