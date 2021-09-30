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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета - РИА Новости, 30.09.2021
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета
Правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента законопроект "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", пересмотрев... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:58
2021-09-30T13:08
экономика
правительство рф
госдума рф
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента законопроект "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", пересмотрев параметры расходов и, соответственно, размеры профицитов и дефицита, сообщил кабмин.Так, расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 триллиона рублей, в 2023 году – 25,24 триллиона рублей, в 2024 году – 26,35 триллиона рублей. При этом согласно рассмотренной кабмином 21 сентября редакции проекта бюджета, расходы были запланированы на уровне 23,61 триллиона рублей в 2022 году, 25,106 триллиона в 2023 году и 26,147 триллиона в 2024 году. Таким образом, расходы казны в 2022 вырастут на 80 миллиардов рублей, в 2023 году – на 134 миллиарда рублей, в 2024 году – на 203 миллиарда рублей.Вместе с тем объем заложенных доходы остался неизменным. По данным пресс-службы правительства, доходы в 2022 году составят 25,02 триллиона рублей, в 2023 году – 25,54 триллиона рублей, в 2024 году – 25,83 триллиона рублей."Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным", - указывают в правительстве. Однако ожидаемый объем профицита скорректирован вслед за ростом расходов. Так, теперь в 2022 году он оценивается в 1,33 триллиона рублей (1,412 триллиона рублей ранее), в 2023 году – в 300 миллиардов рублей (435 миллиардов рублей ранее). Уровень дефицита бюджета на 2024 год, напротив, увеличен до 520 миллиардов рублей (с 315 миллиардов рублей ранее).При формировании проекта бюджета правительство исходило из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента и решений, озвученных им в ходе посланий Федеральному собранию. "Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углубленной диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации", - подчеркнули в правительстве.Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики в 3% в течение ближайших трех лет. Прогнозный объём ВВП в 2022 году определен на уровне 133,3 триллиона рублей, в 2023 году - 141,9 триллиона рублей, в 2024 году - 151,5 триллиона рублей.В нижнюю палату парламента вместе с проектом бюджета также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов, отметили в пресс-службе кабмина.
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экономика, правительство рф, госдума рф, россия
12:58 30.09.2021 (обновлено: 13:08 30.09.2021)
 
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета

Правительство внесло в ГД проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента законопроект "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", пересмотрев параметры расходов и, соответственно, размеры профицитов и дефицита, сообщил кабмин.
Так, расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 триллиона рублей, в 2023 году – 25,24 триллиона рублей, в 2024 году – 26,35 триллиона рублей. При этом согласно рассмотренной кабмином 21 сентября редакции проекта бюджета, расходы были запланированы на уровне 23,61 триллиона рублей в 2022 году, 25,106 триллиона в 2023 году и 26,147 триллиона в 2024 году. Таким образом, расходы казны в 2022 вырастут на 80 миллиардов рублей, в 2023 году – на 134 миллиарда рублей, в 2024 году – на 203 миллиарда рублей.
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Вместе с тем объем заложенных доходы остался неизменным. По данным пресс-службы правительства, доходы в 2022 году составят 25,02 триллиона рублей, в 2023 году – 25,54 триллиона рублей, в 2024 году – 25,83 триллиона рублей.
"Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным", - указывают в правительстве. Однако ожидаемый объем профицита скорректирован вслед за ростом расходов. Так, теперь в 2022 году он оценивается в 1,33 триллиона рублей (1,412 триллиона рублей ранее), в 2023 году – в 300 миллиардов рублей (435 миллиардов рублей ранее). Уровень дефицита бюджета на 2024 год, напротив, увеличен до 520 миллиардов рублей (с 315 миллиардов рублей ранее).
При формировании проекта бюджета правительство исходило из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента и решений, озвученных им в ходе посланий Федеральному собранию. "Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углубленной диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации", - подчеркнули в правительстве.
Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики в 3% в течение ближайших трех лет. Прогнозный объём ВВП в 2022 году определен на уровне 133,3 триллиона рублей, в 2023 году - 141,9 триллиона рублей, в 2024 году - 151,5 триллиона рублей.
В нижнюю палату парламента вместе с проектом бюджета также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов, отметили в пресс-службе кабмина.
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