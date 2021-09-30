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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20210930/belgorod-1752486516.html
Белгородская область получит инфраструктурный кредит на 4 миллиарда рублей
Белгородская область получит инфраструктурный кредит на 4 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2021
Белгородская область получит инфраструктурный кредит на 4 миллиарда рублей
Белгородская область получит инфраструктурный кредит в 4,4 миллиарда рублей на строительство жилья и социальных объектов, сообщает в четверг правительство... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:09
2021-09-30T14:09
белгородская область
общество
белгород
белгородский район
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Белгородская область получит инфраструктурный кредит в 4,4 миллиарда рублей на строительство жилья и социальных объектов, сообщает в четверг правительство региона.Об этом стало известно на совещании, которое в режиме видеоконференции провел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В совещании принял участие губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."У нас Белгородская область по итогам прошлого года – лидер строительства по жилью. Я понимаю, что тяжело держать эту планку, но прошу вас не сдавать позиций с учетом той поддержки, что оказывается регионам", – приводит слова Хуснуллина пресс-служба облправительства.Выделенные средства направят на дороги, сети водоснабжения и водоотведения, школу, детский сад и поликлинику. Кроме того, проект обеспечит ввод нового индивидуального и многоквартирного жилья общей площадью порядка 900 тысяч квадратных метров в микрорайонах "Жемчужина" Белгорода и "Московский" Белгородского района."Что это даст простому жителю области? Это даст возможность существенно повлиять на конечную стоимость квадратного метра жилья. Это очень важно для тех категорий жителей, которые имеют невысокий доход. Реализация проекта начнётся с 2022 года. Параллельно к 4,4 миллиарда рублей мы направили еще одну заявку на инфраструктурный кредит в размере 7,5 миллиарда рублей, которые тоже планируем направить на развитие Белгородской области", - сказал Гладков.
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общество, белгород, белгородский район, россия, вячеслав гладков
14:09 30.09.2021
 
Белгородская область получит инфраструктурный кредит на 4 миллиарда рублей

Белгородская область получит инфраструктурный кредит на 4,4 миллиарда рублей

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
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БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Белгородская область получит инфраструктурный кредит в 4,4 миллиарда рублей на строительство жилья и социальных объектов, сообщает в четверг правительство региона.
Об этом стало известно на совещании, которое в режиме видеоконференции провел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В совещании принял участие губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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"У нас Белгородская область по итогам прошлого года – лидер строительства по жилью. Я понимаю, что тяжело держать эту планку, но прошу вас не сдавать позиций с учетом той поддержки, что оказывается регионам", – приводит слова Хуснуллина пресс-служба облправительства.
Выделенные средства направят на дороги, сети водоснабжения и водоотведения, школу, детский сад и поликлинику. Кроме того, проект обеспечит ввод нового индивидуального и многоквартирного жилья общей площадью порядка 900 тысяч квадратных метров в микрорайонах "Жемчужина" Белгорода и "Московский" Белгородского района.
"Что это даст простому жителю области? Это даст возможность существенно повлиять на конечную стоимость квадратного метра жилья. Это очень важно для тех категорий жителей, которые имеют невысокий доход. Реализация проекта начнётся с 2022 года. Параллельно к 4,4 миллиарда рублей мы направили еще одну заявку на инфраструктурный кредит в размере 7,5 миллиарда рублей, которые тоже планируем направить на развитие Белгородской области", - сказал Гладков.
 
Белгородская областьОбществоБелгородБелгородский районРоссияВячеслав Гладков
 
 
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