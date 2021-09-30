https://ria.ru/20210930/belgorod-1752486516.html
Белгородская область получит инфраструктурный кредит на 4 миллиарда рублей
Белгородская область получит инфраструктурный кредит на 4 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2021
Белгородская область получит инфраструктурный кредит на 4 миллиарда рублей
Белгородская область получит инфраструктурный кредит в 4,4 миллиарда рублей на строительство жилья и социальных объектов, сообщает в четверг правительство... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:09
2021-09-30T14:09
2021-09-30T14:09
белгородская область
общество
белгород
белгородский район
россия
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_0:164:2768:1721_1920x0_80_0_0_3517983209826a6d0ee54c7cf99238ee.jpg
БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Белгородская область получит инфраструктурный кредит в 4,4 миллиарда рублей на строительство жилья и социальных объектов, сообщает в четверг правительство региона.Об этом стало известно на совещании, которое в режиме видеоконференции провел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В совещании принял участие губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."У нас Белгородская область по итогам прошлого года – лидер строительства по жилью. Я понимаю, что тяжело держать эту планку, но прошу вас не сдавать позиций с учетом той поддержки, что оказывается регионам", – приводит слова Хуснуллина пресс-служба облправительства.Выделенные средства направят на дороги, сети водоснабжения и водоотведения, школу, детский сад и поликлинику. Кроме того, проект обеспечит ввод нового индивидуального и многоквартирного жилья общей площадью порядка 900 тысяч квадратных метров в микрорайонах "Жемчужина" Белгорода и "Московский" Белгородского района."Что это даст простому жителю области? Это даст возможность существенно повлиять на конечную стоимость квадратного метра жилья. Это очень важно для тех категорий жителей, которые имеют невысокий доход. Реализация проекта начнётся с 2022 года. Параллельно к 4,4 миллиарда рублей мы направили еще одну заявку на инфраструктурный кредит в размере 7,5 миллиарда рублей, которые тоже планируем направить на развитие Белгородской области", - сказал Гладков.
https://ria.ru/20210904/kapital-1748671277.html
белгород
белгородский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_01cc44880722088039b901cb45e57700.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгород, белгородский район, россия, вячеслав гладков
Белгородская область получит инфраструктурный кредит на 4 миллиарда рублей
Белгородская область получит инфраструктурный кредит на 4,4 миллиарда рублей