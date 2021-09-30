https://ria.ru/20210930/antitsiklon-1752492782.html

Метеорологи объяснили, почему в Москве нет солнца, несмотря на антициклон

Метеорологи объяснили, почему в Москве нет солнца, несмотря на антициклон - РИА Новости, 30.09.2021

Метеорологи объяснили, почему в Москве нет солнца, несмотря на антициклон

Низкая облачность – особенность осенних антициклонов, в начале следующей недели облаков должно стать меньше, говорится в сообщении Гидрометцентра. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:42

2021-09-30T14:42

2021-09-30T14:42

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Низкая облачность – особенность осенних антициклонов, в начале следующей недели облаков должно стать меньше, говорится в сообщении Гидрометцентра.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в столичном регионе установился мощный антициклон."Столичный регион по-прежнему остается под влиянием обширного антициклона, раскинувшегося над Европейской Россией. Атмосферное давление будет высоким. Вот такая особенность осенних антициклонов – в один прекрасный день ласковый солнечный поток перекрывается низкой облачностью, которая формируется в инверсионном слое или под ним. Инверсия – это, когда температура не падает, а повышается с высотой. При этом замедлено вертикальное перемешивание воздуха", - говорится в сообщении.Как уточняет Гидрометцентр, при такой погодной ситуации вероятность ночного минуса меньше, относительная влажность повышена, возможна дымка, местами ночью и утром туман, не исключена морось, ограничен дневной прогрев воздуха."Задержавшись, такие метеоусловия не будут способствовать очищению воздуха в приземном слое города. Однако в парках и за городом погода будет восприниматься вполне комфортной. Значения средней суточной температуры воздуха будут превышать климатическую норму на 1,5-2 градуса. Ночами в выходные – от 1 до 6 градуса, днем – 9-14 градусов. В начале следующей недели показания термометров существенно не изменятся, но можно надеяться на то, что облаков станет меньше", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210930/oktyabr-1752448473.html

москва

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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд