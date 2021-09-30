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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210930/afganistan-1752469213.html
В Совфеде призвали ПАСЕ не навязывать европейские стандарты Афганистану
В Совфеде призвали ПАСЕ не навязывать европейские стандарты Афганистану - РИА Новости, 30.09.2021
В Совфеде призвали ПАСЕ не навязывать европейские стандарты Афганистану
Европейские парламентарии, в частности, Парламентская ассамблея Совета Европы, не должны навязывать западные подходы и стандарты Афганистану, необходимо... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:44
2021-09-30T12:44
захват власти в афганистане талибами
в мире
парламентская ассамблея совета европы
талибан
афганистан
совет европы
сергей кисляк
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Европейские парламентарии, в частности, Парламентская ассамблея Совета Европы, не должны навязывать западные подходы и стандарты Афганистану, необходимо понимать, что с новым режимом надо работать, заявил сенатор Сергей Кисляк на сессии ПАСЕ.В ассамблее в четверг проходят срочные дебаты по Афганистану, по результатам которых планируется принять резолюцию."Мы разделяем важность усилий по предотвращению террористической угрозы, в том числе, распространения террористических элементов из Афганистана под видом беженцев в наши страны, поддерживаем центральную роль ООН (в урегулировании конфликта). Но мы не хотим, чтобы положения резолюции вылились бы в очередное навязывание элементов демократии, которые в Афганистане сегодня и сформулировать-то никто не может, не то что принять", - заявил российский парламентарий."Надо понимать, что нам надо с этим режимом работать", - добавил Кисляк.По его словам, сейчас необходимо внимательно следить за тем, чтобы новое правительство Афганистана выполняло уже данные им обещания. В их числе - проведение всеобщих выборов, всеобщая амнистия правительственным чиновникам, соблюдение прав женщин, борьба с производством наркотиков, недопущение угрозы безопасности третьих стран со стороны территории Афганистана. "Это задачи первого ряда и надо иметь их (в виду - ред.) во взаимодействии с "Талибаном"*, чтобы добиваться выполнения этих задач", - убежден сенатор.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, парламентская ассамблея совета европы, талибан, афганистан, совет европы, сергей кисляк
12:44 30.09.2021
 
В Совфеде призвали ПАСЕ не навязывать европейские стандарты Афганистану

Сенатор Кисляк призвал ПАСЕ не навязывать европейские стандарты Афганистану

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Кисляк на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ
Сергей Кисляк на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Европейские парламентарии, в частности, Парламентская ассамблея Совета Европы, не должны навязывать западные подходы и стандарты Афганистану, необходимо понимать, что с новым режимом надо работать, заявил сенатор Сергей Кисляк на сессии ПАСЕ.
В ассамблее в четверг проходят срочные дебаты по Афганистану, по результатам которых планируется принять резолюцию.
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28 сентября, 10:15Захват власти в Афганистане талибами
Талибы будут использовать конституцию времен последнего афганского короля
"Мы разделяем важность усилий по предотвращению террористической угрозы, в том числе, распространения террористических элементов из Афганистана под видом беженцев в наши страны, поддерживаем центральную роль ООН (в урегулировании конфликта). Но мы не хотим, чтобы положения резолюции вылились бы в очередное навязывание элементов демократии, которые в Афганистане сегодня и сформулировать-то никто не может, не то что принять", - заявил российский парламентарий.
"Надо понимать, что нам надо с этим режимом работать", - добавил Кисляк.
По его словам, сейчас необходимо внимательно следить за тем, чтобы новое правительство Афганистана выполняло уже данные им обещания. В их числе - проведение всеобщих выборов, всеобщая амнистия правительственным чиновникам, соблюдение прав женщин, борьба с производством наркотиков, недопущение угрозы безопасности третьих стран со стороны территории Афганистана. "Это задачи первого ряда и надо иметь их (в виду - ред.) во взаимодействии с "Талибаном"*, чтобы добиваться выполнения этих задач", - убежден сенатор.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреПарламентская ассамблея Совета ЕвропыТалибанАфганистанСовет ЕвропыСергей Кисляк
 
 
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