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В Северодвинске женщина неделю издевалась над котом, прежде чем убить
В Северодвинске женщина неделю издевалась над котом, прежде чем убить - РИА Новости, 29.09.2021
В Северодвинске женщина неделю издевалась над котом, прежде чем убить
Супруги из Архангельской области выложили в Сеть серию видео, где до смерти истязают рыжего кота: связывают, избивают, прокалывают нос и уши степлером, при этом РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T08:00
2021-09-29T09:20
общество
убийство
животные
северодвинск
архангельская область
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Мария Семенова. Супруги из Архангельской области выложили в Сеть серию видео, где до смерти истязают рыжего кота: связывают, избивают, прокалывают нос и уши степлером, при этом комментируя, что наслаждаются истошными воплями. Убитое животное принадлежало их родственнице — она якобы "любила его сильнее внуков". За это решили ее проучить."Почему ты не слышала его крики?"С начала августа по конец сентября в соцсетях на страницах Анны Громович и Артема Лаврентьева из Северодвинска появились пять видеороликов, на которых супруги (в основном за кадром слышен женский голос) издеваются над котом Кузей.В титрах указано: "Елене Юрьевне посвящается". Как выяснилось, это мать Артема и хозяйка питомца. На кадрах видно, что он замотан в тряпки, стянутые сверху веревкой или проволокой. Анна раз за разом бьет по голове животное, которое не может ни убежать, ни защититься.На последних кадрах рыжего красавца Кузю не узнать: израненный, истощенный, со свалявшейся шерстью.Десятки тысяч подписейИстория получила огласку только в двадцатых числах сентября: видео попалось на глаза неравнодушным людям. Они сообщили зоозащитникам."Заметно, что у кота сотрясение мозга. Смотреть невозможно: ему выбили все зубы, сломали лапы, замотали проволокой", — говорит РИА Новости председатель отделения "Альянс защитников животных в Архангельске" Татьяна Халина.Она обращает внимание, что в одном ролике за кадром слышен голос ребенка, а значит, Кузю мучили на глазах шестилетней дочери Анны. По словам зоозащитницы, сначала над животным издевались тайком, пока хозяйки не было дома. А потом похитили кота, сказав Елене Юрьевне, что он сбежал."Громович писала, что свекровь ходит в наушниках. Видимо, там постоянно скандалы. Наверное, она так спасалась от их криков", — предполагает Халина.Агентству не удалось связаться с живодерами и хозяйкой кота. Однако ранее Елена Юрьевна говорила местным СМИ, что Кузя был очень ласковый и спокойный, а Анна угрожала расправиться не только с питомцем, но и с ней самой."У нее с головой не все в порядке, опасный человек. Я ей вообще ничего плохого не сделала. Думаю, ее цель — жилье. Довести до инфаркта, чтобы я умерла, освободила им комнату. Сын полностью на ее стороне", — рассказала пенсионерка."Свекровь ненаглядная"То, что "этот котик уже обречен", Громович впервые написала в феврале. Судя по ее сетевому дневнику, именно тогда они с мужем переехали в комнату, по всей видимости, принадлежащую матери супруга. Анна писала с сарказмом: "Свекровь ненаглядная приняла нас в свою коммуналку, пришлось ее божество, кота Кузьму Александровича, побеспокоить, его диван занять".В другом посте Анна иронизирует на тему того, что воюет с котом за спальное место.Два ее старших сына живут с отцом — первым мужем — и его новой семьей. Громович писала в интернете, что с ними видится редко: не разрешают. Младшая дочь осталась с матерью. Брат Анны, с которым связалось агентство, заметил: "Это их дело, если так решили, значит, так хотели". О новом супруге сестры отозвался как о "странном товарище".Анна однажды упоминала в Сети, что променяла детей на творчество."Это были поминки. Не по мне (я пока жива). Уничтожила все: произведения в прозе, стихи, дневники, черновики и наброски, в том числе "Интернат", издания, в которых меня печатали когда-то и грамоты тоже... И диски с моими проектами... И все, что не состоялось, — растопталось — долой! Все! Я устала корить себя за то, что променяла семью и детей на свое небезупречное и никому не нужное творчество!"Брат Анны сказал, что раньше не замечал за ней "живодерских наклонностей" и не назвал бы ее агрессивной: "Как все. У каждого человека бывают моменты, когда он зол, в плохом настроении".Впрочем, последние несколько лет он с сестрой не общался.По результатам проверкиЗоозащитники создали две петиции с требованием наказать живодеров. Одна из них собрала почти сорок тысяч подписей.Тем не менее уголовное дело в отношении Громович и Лаврентьева пока не возбудили. В архангельском управлении МВД заявили, что решение примут по результатам проверки. Полицейские рассматривают все версии — в том числе и естественную смерть кота.Действия живодеров подпадают под часть 2 статьи 245 УК России. Разгневанные жители Архангельской области требуют максимального наказания — пять лет лишения свободы.Однако реальные сроки садистам, как правило, дают нечасто. Например, многодетный отец из Удмуртии, который на глазах у дочерей убил двух котят, получил всего год исправительных работ с удержанием десяти процентов дохода в пользу государства. Суд учел смягчающие обстоятельства — позитивную характеристику с места работы.Примеры более сурового наказания единичны. Так, на днях череповчанина, убившего собаку, приговорили к трем годам колонии. Но, отметим, — ранее мужчина уже был судим за угон и грабеж.
https://ria.ru/20200211/1564513398.html
https://ria.ru/20200305/1568197434.html
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общество, убийство, животные, северодвинск, архангельская область, россия
08:00 29.09.2021 (обновлено: 09:20 29.09.2021)
 

В Северодвинске женщина неделю издевалась над котом, прежде чем убить

© Depositphotos / fotokateРыжий кот
Рыжий кот - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / fotokate
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Мария Семенова. Супруги из Архангельской области выложили в Сеть серию видео, где до смерти истязают рыжего кота: связывают, избивают, прокалывают нос и уши степлером, при этом комментируя, что наслаждаются истошными воплями. Убитое животное принадлежало их родственнице — она якобы "любила его сильнее внуков". За это решили ее проучить.

"Почему ты не слышала его крики?"

С начала августа по конец сентября в соцсетях на страницах Анны Громович и Артема Лаврентьева из Северодвинска появились пять видеороликов, на которых супруги (в основном за кадром слышен женский голос) издеваются над котом Кузей.
В титрах указано: "Елене Юрьевне посвящается". Как выяснилось, это мать Артема и хозяйка питомца. На кадрах видно, что он замотан в тряпки, стянутые сверху веревкой или проволокой. Анна раз за разом бьет по голове животное, которое не может ни убежать, ни защититься.

"Где ты была, когда твоего кота мучили? Он пропал, а на самом деле был у меня. Почему ты не слышала его раздирающий крик? Он звал тебя на помощь. Ты была близко, но не слышала его мучительные вопли, — Анна подносит к носу Кузи степлер, нажимает, тот истошно мяукает. — Вот эти крики раздавались целую неделю. Но твои уши были заткнуты. А ушки твоего кота проколоты степлером. Обожаю его мучить!"

На последних кадрах рыжего красавца Кузю не узнать: израненный, истощенный, со свалявшейся шерстью.

Десятки тысяч подписей

История получила огласку только в двадцатых числах сентября: видео попалось на глаза неравнодушным людям. Они сообщили зоозащитникам.
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"Заметно, что у кота сотрясение мозга. Смотреть невозможно: ему выбили все зубы, сломали лапы, замотали проволокой", — говорит РИА Новости председатель отделения "Альянс защитников животных в Архангельске" Татьяна Халина.
Она обращает внимание, что в одном ролике за кадром слышен голос ребенка, а значит, Кузю мучили на глазах шестилетней дочери Анны. По словам зоозащитницы, сначала над животным издевались тайком, пока хозяйки не было дома. А потом похитили кота, сказав Елене Юрьевне, что он сбежал.
"Громович писала, что свекровь ходит в наушниках. Видимо, там постоянно скандалы. Наверное, она так спасалась от их криков", — предполагает Халина.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка британской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве
Кошка британской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка британской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве
Агентству не удалось связаться с живодерами и хозяйкой кота. Однако ранее Елена Юрьевна говорила местным СМИ, что Кузя был очень ласковый и спокойный, а Анна угрожала расправиться не только с питомцем, но и с ней самой.
"У нее с головой не все в порядке, опасный человек. Я ей вообще ничего плохого не сделала. Думаю, ее цель — жилье. Довести до инфаркта, чтобы я умерла, освободила им комнату. Сын полностью на ее стороне", — рассказала пенсионерка.

"Свекровь ненаглядная"

То, что "этот котик уже обречен", Громович впервые написала в феврале. Судя по ее сетевому дневнику, именно тогда они с мужем переехали в комнату, по всей видимости, принадлежащую матери супруга. Анна писала с сарказмом: "Свекровь ненаглядная приняла нас в свою коммуналку, пришлось ее божество, кота Кузьму Александровича, побеспокоить, его диван занять".
В другом посте Анна иронизирует на тему того, что воюет с котом за спальное место.

"Прости меня, божество, кот Кузьма Александрович, что из-за каких-то никчемных спящих детей прогнала вас с постели. Артем за мамочкино божество никого не пожалеет. На коленях умоляю! Обещаю, Артем Александрович, не мешать божеству, убрать детей. Только не бейте больше", — пост проиллюстрирован фотографией Анны с синяком на лице.

Два ее старших сына живут с отцом — первым мужем — и его новой семьей. Громович писала в интернете, что с ними видится редко: не разрешают. Младшая дочь осталась с матерью. Брат Анны, с которым связалось агентство, заметил: "Это их дело, если так решили, значит, так хотели". О новом супруге сестры отозвался как о "странном товарище".
Анна однажды упоминала в Сети, что променяла детей на творчество.
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Брат Анны сказал, что раньше не замечал за ней "живодерских наклонностей" и не назвал бы ее агрессивной: "Как все. У каждого человека бывают моменты, когда он зол, в плохом настроении".
Впрочем, последние несколько лет он с сестрой не общался.

По результатам проверки

Зоозащитники создали две петиции с требованием наказать живодеров. Одна из них собрала почти сорок тысяч подписей.
Тем не менее уголовное дело в отношении Громович и Лаврентьева пока не возбудили. В архангельском управлении МВД заявили, что решение примут по результатам проверки. Полицейские рассматривают все версии — в том числе и естественную смерть кота.
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Действия живодеров подпадают под часть 2 статьи 245 УК России. Разгневанные жители Архангельской области требуют максимального наказания — пять лет лишения свободы.
Однако реальные сроки садистам, как правило, дают нечасто. Например, многодетный отец из Удмуртии, который на глазах у дочерей убил двух котят, получил всего год исправительных работ с удержанием десяти процентов дохода в пользу государства. Суд учел смягчающие обстоятельства — позитивную характеристику с места работы.
Примеры более сурового наказания единичны. Так, на днях череповчанина, убившего собаку, приговорили к трем годам колонии. Но, отметим, — ранее мужчина уже был судим за угон и грабеж.
 
ОбществоУбийствоЖивотныеСеверодвинскАрхангельская областьРоссия
 
 
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