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Источник: первое заседание фракции "Единой России" состоится 11 октября
Источник: первое заседание фракции "Единой России" состоится 11 октября - РИА Новости, 29.09.2021
Источник: первое заседание фракции "Единой России" состоится 11 октября
Первое заседание думской фракции "Единой России" состоится, ориентировочно, 11 октября, сообщил РИА Новости в среду источник во фракции. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:35
2021-09-29T16:49
политика
единая россия
госдума рф
алексей нечаев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Первое заседание думской фракции "Единой России" состоится, ориентировочно, 11 октября, сообщил РИА Новости в среду источник во фракции."На 11 октября, предположительно. Мы ждем указа президента, на когда он назначит первую пленарку", - сказал источник, отвечая на вопрос, когда будет первое заседание фракции.Временная рабочая группа депутатов по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва соберется 5 октября, сообщил ранее в среду РИА Новости лидер прошедшей в нижнюю палату партии "Новые люди" Алексей Нечаев.Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://radiosputnik.ria.ru/20210928/medvedev-1752116398.html
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политика, единая россия, госдума рф, алексей нечаев
16:35 29.09.2021 (обновлено: 16:49 29.09.2021)
 
Источник: первое заседание фракции "Единой России" состоится 11 октября

Источник: первое заседание думской фракции "Единой России" состоится 11 октября

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Первое заседание думской фракции "Единой России" состоится, ориентировочно, 11 октября, сообщил РИА Новости в среду источник во фракции.
"На 11 октября, предположительно. Мы ждем указа президента, на когда он назначит первую пленарку", - сказал источник, отвечая на вопрос, когда будет первое заседание фракции.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеканалу Russia Today - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
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"Не целовать и обнимать". Медведев назвал основные задачи "Единой России"
Временная рабочая группа депутатов по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва соберется 5 октября, сообщил ранее в среду РИА Новости лидер прошедшей в нижнюю палату партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 13:24Выборы в Государственную думу
ЦИК передал другим кандидатам 66 вакантных мандатов "Единой России"
 
ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФАлексей Нечаев
 
 
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