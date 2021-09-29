https://ria.ru/20210929/zasedanie-1752347385.html
Источник: первое заседание фракции "Единой России" состоится 11 октября
Источник: первое заседание фракции "Единой России" состоится 11 октября - РИА Новости, 29.09.2021
Источник: первое заседание фракции "Единой России" состоится 11 октября
Первое заседание думской фракции "Единой России" состоится, ориентировочно, 11 октября, сообщил РИА Новости в среду источник во фракции. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:35
2021-09-29T16:35
2021-09-29T16:49
политика
единая россия
госдума рф
алексей нечаев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Первое заседание думской фракции "Единой России" состоится, ориентировочно, 11 октября, сообщил РИА Новости в среду источник во фракции."На 11 октября, предположительно. Мы ждем указа президента, на когда он назначит первую пленарку", - сказал источник, отвечая на вопрос, когда будет первое заседание фракции.Временная рабочая группа депутатов по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва соберется 5 октября, сообщил ранее в среду РИА Новости лидер прошедшей в нижнюю палату партии "Новые люди" Алексей Нечаев.Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://radiosputnik.ria.ru/20210928/medvedev-1752116398.html
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политика, единая россия, госдума рф, алексей нечаев
16:35 29.09.2021 (обновлено: 16:49 29.09.2021)
Источник: первое заседание фракции "Единой России" состоится 11 октября
Источник: первое заседание думской фракции "Единой России" состоится 11 октября