https://ria.ru/20210929/zasedanie-1752347385.html

Источник: первое заседание фракции "Единой России" состоится 11 октября

Источник: первое заседание фракции "Единой России" состоится 11 октября - РИА Новости, 29.09.2021

Источник: первое заседание фракции "Единой России" состоится 11 октября

Первое заседание думской фракции "Единой России" состоится, ориентировочно, 11 октября, сообщил РИА Новости в среду источник во фракции. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:35

2021-09-29T16:35

2021-09-29T16:49

политика

единая россия

госдума рф

алексей нечаев

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Первое заседание думской фракции "Единой России" состоится, ориентировочно, 11 октября, сообщил РИА Новости в среду источник во фракции."На 11 октября, предположительно. Мы ждем указа президента, на когда он назначит первую пленарку", - сказал источник, отвечая на вопрос, когда будет первое заседание фракции.Временная рабочая группа депутатов по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва соберется 5 октября, сообщил ранее в среду РИА Новости лидер прошедшей в нижнюю палату партии "Новые люди" Алексей Нечаев.Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/medvedev-1752116398.html

https://ria.ru/20210929/kandidaty-1752302002.html

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политика, единая россия, госдума рф, алексей нечаев