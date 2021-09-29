https://ria.ru/20210929/zaschita-1752318256.html

Ученые раскрыли секрет невосприимчивых к COVID-19 людей

Ученые раскрыли секрет невосприимчивых к COVID-19 людей - РИА Новости, 29.09.2021

Ученые раскрыли секрет невосприимчивых к COVID-19 людей

Благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него, пишет журнал Science. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:35

2021-09-29T14:35

2021-09-29T14:35

распространение коронавируса

в мире

глазго (город)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него, пишет журнал Science.Группе ученых из Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго удалось выяснить, что основной секрет заключается в пренилировании гена, то есть присоединении молекулы жира к белку.По мнению экспертов, такая модификация позволяет OAS1 "искать" вторгающийся вирус и "бить тревогу".Они также установили, что пациенты с "плохой" формой OAS1 значительно чаще заболевали тяжелой формой COVID-19, а вероятность летального исхода среди них была в 1,6 раза выше, чем среди людей с пренилированной версией гена.Тем не менее специалисты считают, что новые мутации Sars-CoV-2 могут научиться обходить защиту этих генов.

https://ria.ru/20210927/kanal-1752039458.html

глазго (город)

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в мире, глазго (город), коронавирус covid-19, коронавирус в россии