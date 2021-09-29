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Ученые раскрыли секрет невосприимчивых к COVID-19 людей
Ученые раскрыли секрет невосприимчивых к COVID-19 людей - РИА Новости, 29.09.2021
Ученые раскрыли секрет невосприимчивых к COVID-19 людей
Благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него, пишет журнал Science. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:35
2021-09-29T14:35
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глазго (город)
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него, пишет журнал Science.Группе ученых из Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго удалось выяснить, что основной секрет заключается в пренилировании гена, то есть присоединении молекулы жира к белку.По мнению экспертов, такая модификация позволяет OAS1 "искать" вторгающийся вирус и "бить тревогу".Они также установили, что пациенты с "плохой" формой OAS1 значительно чаще заболевали тяжелой формой COVID-19, а вероятность летального исхода среди них была в 1,6 раза выше, чем среди людей с пренилированной версией гена.Тем не менее специалисты считают, что новые мутации Sars-CoV-2 могут научиться обходить защиту этих генов.
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в мире, глазго (город), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:35 29.09.2021
 
Ученые раскрыли секрет невосприимчивых к COVID-19 людей

Ученые из MRC-Университета Глазго: мутация в гене OAS1 защищает от заражения коронавирусом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него, пишет журнал Science.
Группе ученых из Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго удалось выяснить, что основной секрет заключается в пренилировании гена, то есть присоединении молекулы жира к белку.
По мнению экспертов, такая модификация позволяет OAS1 "искать" вторгающийся вирус и "бить тревогу".
Они также установили, что пациенты с "плохой" формой OAS1 значительно чаще заболевали тяжелой формой COVID-19, а вероятность летального исхода среди них была в 1,6 раза выше, чем среди людей с пренилированной версией гена.
Тем не менее специалисты считают, что новые мутации Sars-CoV-2 могут научиться обходить защиту этих генов.
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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