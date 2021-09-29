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Россия призвала ЮНЕСКО отреагировать на удаление немецких каналов RT
Россия призвала ЮНЕСКО отреагировать на удаление немецких каналов RT - РИА Новости, 29.09.2021
Россия призвала ЮНЕСКО отреагировать на удаление немецких каналов RT
Россия призывает ЮНЕСКО немедленно отреагировать на вопиющее проявление цензуры в связи с удалением двух немецких аккаунтов RT на YouTube, заявило постпредство... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:55
2021-09-29T14:57
в мире
технологии
германия
маргарита симоньян
юнеско
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
youtube
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ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости. Россия призывает ЮНЕСКО немедленно отреагировать на вопиющее проявление цензуры в связи с удалением двух немецких аккаунтов RT на YouTube, заявило постпредство РФ при организации.В миссии отметили, что решительно осуждают информагрессию YouTube в отношении двух немецкоязычных операторов группы RT."Резервируем за собой право поставить вопрос о ситуации вокруг RT DE на заседании исполсовета ЮНЕСКО 6-20 октября... Цель тех, кто стоит за демаршем YouTube, очевидна - ограничить доступ к информации. Считаем, что немецкая аудитория имеет право знать", - заявили в постпредстве.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор в ответ заявил о том, что владельцу YuoTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
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в мире, технологии, германия, маргарита симоньян, юнеско, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, youtube, телеканал rt, россия
14:55 29.09.2021 (обновлено: 14:57 29.09.2021)
 
Россия призвала ЮНЕСКО отреагировать на удаление немецких каналов RT

Постпредство России призвало ЮНЕСКО отреагировать на удаление немецких каналов RT

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Christophe Ena
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ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости. Россия призывает ЮНЕСКО немедленно отреагировать на вопиющее проявление цензуры в связи с удалением двух немецких аккаунтов RT на YouTube, заявило постпредство РФ при организации.
"Призываем ЮНЕСКО немедленно отреагировать на вопиющее проявление цензуры и подавление свободы выражения мнений в связи с удалением аккаунтов RT DE и Der Fehlende Part", - говорится в сообщении постпредства в Twitter.
В миссии отметили, что решительно осуждают информагрессию YouTube в отношении двух немецкоязычных операторов группы RT.
"Резервируем за собой право поставить вопрос о ситуации вокруг RT DE на заседании исполсовета ЮНЕСКО 6-20 октября... Цель тех, кто стоит за демаршем YouTube, очевидна - ограничить доступ к информации. Считаем, что немецкая аудитория имеет право знать", - заявили в постпредстве.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор в ответ заявил о том, что владельцу YuoTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 14:41
Пискарев пригрозил Deutsche Welle после поддержки Германией блокировки RT
 
В миреТехнологииГерманияМаргарита СимоньянЮНЕСКОФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)GoogleYouTubeТелеканал RTРоссия
 
 
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