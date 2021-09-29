https://ria.ru/20210929/yunesko-1752324821.html

Россия призвала ЮНЕСКО отреагировать на удаление немецких каналов RT

Россия призвала ЮНЕСКО отреагировать на удаление немецких каналов RT - РИА Новости, 29.09.2021

Россия призвала ЮНЕСКО отреагировать на удаление немецких каналов RT

Россия призывает ЮНЕСКО немедленно отреагировать на вопиющее проявление цензуры в связи с удалением двух немецких аккаунтов RT на YouTube, заявило постпредство... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:55

2021-09-29T14:55

2021-09-29T14:57

в мире

технологии

германия

маргарита симоньян

юнеско

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

youtube

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ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости. Россия призывает ЮНЕСКО немедленно отреагировать на вопиющее проявление цензуры в связи с удалением двух немецких аккаунтов RT на YouTube, заявило постпредство РФ при организации.В миссии отметили, что решительно осуждают информагрессию YouTube в отношении двух немецкоязычных операторов группы RT."Резервируем за собой право поставить вопрос о ситуации вокруг RT DE на заседании исполсовета ЮНЕСКО 6-20 октября... Цель тех, кто стоит за демаршем YouTube, очевидна - ограничить доступ к информации. Считаем, что немецкая аудитория имеет право знать", - заявили в постпредстве.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор в ответ заявил о том, что владельцу YuoTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.

https://ria.ru/20210929/piskarev-1752319706.html

германия

россия

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в мире, технологии, германия, маргарита симоньян, юнеско, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, youtube, телеканал rt, россия