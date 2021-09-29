https://ria.ru/20210929/yubiley-1752383277.html

Никитин вошел в оргкомитет по подготовке празднования пушкинского юбилея

Никитин вошел в оргкомитет по подготовке празднования пушкинского юбилея - РИА Новости, 29.09.2021

Никитин вошел в оргкомитет по подготовке празднования пушкинского юбилея

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T19:00

2021-09-29T19:00

2021-09-29T19:00

нижегородская область

общество

нижегородская область

александр пушкин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина, сообщает пресс-служба правительства региона.Правительство РФ в среду утвердило состав организационного комитета по подготовке к празднованию в 2024 году 225-летия со дня рождения Пушкина. Как сообщила пресс-служба кабмина, оргкомитет возглавит председатель правительства Михаил Мишустин."Для Александра Сергеевича Пушкина время, проведенное в его нижегородском имении, стало одним из самых плодотворных в жизни, а "Болдинская осень" всегда будет одним из символов творческого вдохновения. Президент России поставил задачу достойно подготовиться к юбилею великого поэта. В Нижегородской области уже сформирован ряд важных проектов и предложений, связанных с предстоящим юбилеем", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Губернатор подчеркнул, что особое внимание при подготовке юбилейных мероприятий будет уделяться обновлению и реставрации музейных объектов, созданию новых точек притяжения, модернизации инженерной инфраструктуры, формированию комфортной городской среды, повышению транспортной доступности Большеболдинского района."В непосредственной близости от Большого Болдина вскоре пройдет трасса М-12. Это сделает удобным посещение пушкинских мест для сотен тысяч людей. Важно, чтобы у нас была возможность в полной мере использовать этот потенциал", - добавил Никитин.

https://ria.ru/20210920/vystavka-1751035624.html

https://ria.ru/20210921/nikitin-1751198628.html

нижегородская область

нижний новгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, нижегородская область, александр пушкин, нижний новгород, михаил мишустин, глеб никитин, россия