https://ria.ru/20210929/youtube-kanaly-1752359250.html

СЖР назвал блокировку YouTube-каналов RT актом политической цензуры

СЖР назвал блокировку YouTube-каналов RT актом политической цензуры - РИА Новости, 29.09.2021

СЖР назвал блокировку YouTube-каналов RT актом политической цензуры

Союз журналистов России требует немедленного восстановления режима нормальной работы каналов группы RT, действия видеохостинга YouTube считают актом... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:25

2021-09-29T17:25

2021-09-29T17:25

в мире

технологии

германия

маргарита симоньян

союз журналистов россии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

youtube

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Союз журналистов России требует немедленного восстановления режима нормальной работы каналов группы RT, действия видеохостинга YouTube считают актом политической цензуры, сообщается на сайте СЖР."Последние действия видеохостинга YouTube в отношении каналов группы RT – RT DE и Der Fehlende Part - являются ничем иным, как прямым актом политической цензуры. Удаление без права восстановления аккаунтов медиа-операторов не имеют ничего общего не только с якобы имевшимися "нарушениями внутренних правил сообщества" платформы, но также с основными принципами свободы распространения информации, беспрепятственной работы журналистов, а также с безусловным правом зрителей и подписчиков в самой Германии на беспрепятственное получение информации", - говорится в сообщении.СЖР отметил, что эти действия полностью противоречат основным правам и свободам СМИ, столь часто декларируемым в странах Евросоюза."Мы настаиваем на том, что данным беспрецедентным действиям должна быть дана соответствующая оценка со стороны международных правозащитных и журналистских организаций, и требуем немедленного восстановления режима нормальной работы аккаунтов наших коллег", - говорится в сообщении.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор в ответ заявил о том, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.

https://ria.ru/20210929/roskomnadzor-1752353984.html

https://ria.ru/20210929/piskarev-1752319706.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, технологии, германия, маргарита симоньян, союз журналистов россии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, youtube, телеканал rt, россия