https://ria.ru/20210929/youtube-1752298295.html
В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube - РИА Новости, 29.09.2021
В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
Кремль усмотрел признаки нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ, заявил... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:09
2021-09-29T13:09
2021-09-29T13:09
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Кремль усмотрел признаки нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян"Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя, не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов", - добавил он.Песков отметил, что любое нарушение закона - это и есть крайний случай. "И здесь должна быть, безусловно, нулевая терпимость к подобному нарушению закона", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
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технологии, дмитрий песков, youtube, rt deutsch, телеканал rt, россия
В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
В Кремле увидели признаки нарушения российских законов в удалении каналов RT на YouTube
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Кремль усмотрел признаки нарушения законов РФ
в удалении каналов RT на YouTube
: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Ранее YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян
"Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ. Нарушены весьма грубо, потому что это, конечно, сопряжено и с цензурой, и с препятствованию распространению информации СМИ и так далее и тому подобное", - сказал Песков.
"Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя, не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов", - добавил он.
Песков отметил, что любое нарушение закона - это и есть крайний случай. "И здесь должна быть, безусловно, нулевая терпимость к подобному нарушению закона", - подчеркнул пресс-секретарь президента.