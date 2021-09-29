https://ria.ru/20210929/youtube-1752298295.html

В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube

В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube - РИА Новости, 29.09.2021

В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube

Кремль усмотрел признаки нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ, заявил... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:09

2021-09-29T13:09

2021-09-29T13:09

технологии

дмитрий песков

youtube

rt deutsch

телеканал rt

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Кремль усмотрел признаки нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян"Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя, не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов", - добавил он.Песков отметил, что любое нарушение закона - это и есть крайний случай. "И здесь должна быть, безусловно, нулевая терпимость к подобному нарушению закона", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20210929/rt-1752290305.html

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технологии, дмитрий песков, youtube, rt deutsch, телеканал rt, россия