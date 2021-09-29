https://ria.ru/20210929/yavlinskiy-1752286630.html

Явлинский перенес операцию на сердце

Явлинский перенес операцию на сердце - РИА Новости, 29.09.2021

Явлинский перенес операцию на сердце

Основатель "Яблока" Григорий Явлинский сообщил, что во вторник перенес операцию на сердце. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:23

2021-09-29T12:23

2021-09-29T12:30

россия

общество

григорий явлинский

яблоко

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Основатель "Яблока" Григорий Явлинский сообщил, что во вторник перенес операцию на сердце."Друзья, большое спасибо за поддержку, добрые слова и пожелания выздоровления, которые я от вас получаю последние дни. Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать. Некоторое время (надеюсь, не долго!) буду оставаться в больнице под присмотром врачей. До скорого! Ваш Григорий Явлинский", – написал он в своем Telegram-канале..

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/yavlinskiy-1752019914.html

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2021

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россия, общество, григорий явлинский, яблоко