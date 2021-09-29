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Явлинский перенес операцию на сердце
Явлинский перенес операцию на сердце - РИА Новости, 29.09.2021
Явлинский перенес операцию на сердце
Основатель "Яблока" Григорий Явлинский сообщил, что во вторник перенес операцию на сердце. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:23
2021-09-29T12:30
россия
общество
григорий явлинский
яблоко
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Основатель "Яблока" Григорий Явлинский сообщил, что во вторник перенес операцию на сердце."Друзья, большое спасибо за поддержку, добрые слова и пожелания выздоровления, которые я от вас получаю последние дни. Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать. Некоторое время (надеюсь, не долго!) буду оставаться в больнице под присмотром врачей. До скорого! Ваш Григорий Явлинский", – написал он в своем Telegram-канале..
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россия, общество, григорий явлинский, яблоко
12:23 29.09.2021 (обновлено: 12:30 29.09.2021)
 
Явлинский перенес операцию на сердце

Явлинский сообщил, что перенес операцию на сердце, чувствует себя нормально

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГригорий Явлинский во время встречи президента РФ Владимира Путина с кандидатами на должность президента РФ. 19 марта 2018
Григорий Явлинский во время встречи президента РФ Владимира Путина с кандидатами на должность президента РФ. 19 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Основатель "Яблока" Григорий Явлинский сообщил, что во вторник перенес операцию на сердце.
"Друзья, большое спасибо за поддержку, добрые слова и пожелания выздоровления, которые я от вас получаю последние дни. Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать. Некоторое время (надеюсь, не долго!) буду оставаться в больнице под присмотром врачей. До скорого! Ваш Григорий Явлинский", – написал он в своем Telegram-канале..
Григорий Явлинский в своем предвыборном штабе - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 15:22В России
Стали известны подробности госпитализации Григория Явлинского
 
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