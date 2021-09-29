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Политолог рассказал, чего ожидать России от нового премьер-министра Японии
Политолог рассказал, чего ожидать России от нового премьер-министра Японии - РИА Новости, 29.09.2021
Политолог рассказал, чего ожидать России от нового премьер-министра Японии
Политолог, профессор университета Цукуба Ицуро Накамура рассказал РИА Новости о том, что следует ждать в российско-японских отношениях после того, как во главе... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:22
2021-09-29T16:28
в мире
япония
синдзо абэ
фумио кисида
россия
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ТОКИО, 29 сен – РИА Новости, Ксения Нака. Политолог, профессор университета Цукуба Ицуро Накамура рассказал РИА Новости о том, что следует ждать в российско-японских отношениях после того, как во главе правительства Японии встанет избранный сегодня лидером правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисида."Кисида был министром иностранных дел с 2012 по 2017 год и много раз встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. У них очень хорошие отношения. Лавров знает его слабые и сильные стороны, поэтому для России премьер-министр Кисида - это партнер, с которым можно чувствовать себя спокойно. Что касается дальнейших японо-российских отношений, то будет придан импульс объявленной при администрации Абэ совместной экономической деятельности. Кисида продолжит в отношении России ту же политику, которая была при Абэ. Будут оживленно развиваться экономические обмены, включая и северные территории, и будет движение в сторону заключения мирного договора между Японией и Россией", - сказал политолог."Северными территориями" в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Профессор Накамура считает, что Кисида будет больше внимания уделять экономической составляющей в отношениях с Россией."Кисида в своей партии считается либералом. Он политик, придающий большое значение экономике. Возможно, вопрос северных территорий перестанет обсуждаться в ходе дипломатических переговоров. В ближайшее время задача японо-российских отношений будет заключается в том, чтобы направить японских и российских исследователей, которые на месте изучат, какую совместную экономическую деятельность можно вести на островах", - сказал ученый. Он также считает, что правительство, сформированное Кисидой, будет способствовать ослаблению напряженности в регионе."Приход администрации Кисиды окажет хорошее влияние и на экономические переговоры Японии и России, и на отношения Японии с Китаем, все это послужит ослаблению напряженности в Азии. Кисида – мудрый политик", - заключил профессор Ицуро Накамура.В среду состоялись выборы главы правящей Либерально-демократической партии Японии, в результате которых на этот пост был избран Фумио Кисида, занимавший должность министра иностранных дел Японии с 2012 по 2017 год.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи части территорий, но в итоге оппоненты не отказались от изначальных претензий и последующий диалог ни к чему не привел. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210929/kisida-1577084183.html
https://ria.ru/20210903/kurily-1748482876.html
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в мире, япония, синдзо абэ, фумио кисида, россия
15:22 29.09.2021 (обновлено: 16:28 29.09.2021)
 
Политолог рассказал, чего ожидать России от нового премьер-министра Японии

Политолог Накамура: новый премьер Японии Кисида в отношениях с Россией продолжит политику Абэ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТОКИО, 29 сен – РИА Новости, Ксения Нака. Политолог, профессор университета Цукуба Ицуро Накамура рассказал РИА Новости о том, что следует ждать в российско-японских отношениях после того, как во главе правительства Японии встанет избранный сегодня лидером правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисида.
"Кисида был министром иностранных дел с 2012 по 2017 год и много раз встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. У них очень хорошие отношения. Лавров знает его слабые и сильные стороны, поэтому для России премьер-министр Кисида - это партнер, с которым можно чувствовать себя спокойно. Что касается дальнейших японо-российских отношений, то будет придан импульс объявленной при администрации Абэ совместной экономической деятельности. Кисида продолжит в отношении России ту же политику, которая была при Абэ. Будут оживленно развиваться экономические обмены, включая и северные территории, и будет движение в сторону заключения мирного договора между Японией и Россией", - сказал политолог.
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"Северными территориями" в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Профессор Накамура считает, что Кисида будет больше внимания уделять экономической составляющей в отношениях с Россией.
"Кисида в своей партии считается либералом. Он политик, придающий большое значение экономике. Возможно, вопрос северных территорий перестанет обсуждаться в ходе дипломатических переговоров. В ближайшее время задача японо-российских отношений будет заключается в том, чтобы направить японских и российских исследователей, которые на месте изучат, какую совместную экономическую деятельность можно вести на островах", - сказал ученый. Он также считает, что правительство, сформированное Кисидой, будет способствовать ослаблению напряженности в регионе.
"Приход администрации Кисиды окажет хорошее влияние и на экономические переговоры Японии и России, и на отношения Японии с Китаем, все это послужит ослаблению напряженности в Азии. Кисида – мудрый политик", - заключил профессор Ицуро Накамура.
В среду состоялись выборы главы правящей Либерально-демократической партии Японии, в результате которых на этот пост был избран Фумио Кисида, занимавший должность министра иностранных дел Японии с 2012 по 2017 год.
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В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи части территорий, но в итоге оппоненты не отказались от изначальных претензий и последующий диалог ни к чему не привел. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
 
В миреЯпонияСиндзо АбэФумио КисидаРоссия
 
 
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