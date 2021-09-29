https://ria.ru/20210929/vystavka-mikhaila-vrubelya-novaya-tretyakovka-1752259793.html

Онлайн-конференция о проведении выставки "Михаил Врубель"

Онлайн-конференция о проведении выставки "Михаил Врубель" - РИА Новости, 29.09.2021

Онлайн-конференция о проведении выставки "Михаил Врубель"

5 октября в 13:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция в преддверии открытия в Государственной Третьяковской галерее выставки "Михаил Врубель".

2021-09-29T10:04

2021-09-29T10:04

2021-09-29T10:07

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Задать вопросУчастники:- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;- куратор выставки, заведующая отделом графики XVII – начала XX века Государственной Третьяковской галереи Ирина ШУМАНОВА;- куратор выставки, научный сотрудник отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа Аркадий ИППОЛИТОВ;- старший вице-президент ПАО "Банк ВТБ" Наталья КОЧНЕВА;- архитектор Сергей ЧОБАН.В Новой Третьяковке с 3 ноября 2021 года по 8 марта 2022 года будет проходить выставка "Михаил Врубель", приуроченная к 165-летию со дня рождения художника. На важнейшей экспозиции года будет представлено более 300 произведений из 9 музеев и 7 частных коллекций.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы