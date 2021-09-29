10:04 29.09.2021 (обновлено: 10:07 29.09.2021)
Онлайн-конференция о проведении выставки "Михаил Врубель"
5 октября в 13:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция в преддверии открытия в Государственной Третьяковской галерее выставки "Михаил Врубель".
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Участники:
- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- куратор выставки, заведующая отделом графики XVII – начала XX века Государственной Третьяковской галереи Ирина ШУМАНОВА;
- куратор выставки, научный сотрудник отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа Аркадий ИППОЛИТОВ;
- старший вице-президент ПАО "Банк ВТБ" Наталья КОЧНЕВА;
- архитектор Сергей ЧОБАН.
В Новой Третьяковке с 3 ноября 2021 года по 8 марта 2022 года будет проходить выставка "Михаил Врубель", приуроченная к 165-летию со дня рождения художника. На важнейшей экспозиции года будет представлено более 300 произведений из 9 музеев и 7 частных коллекций.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- куратор выставки, заведующая отделом графики XVII – начала XX века Государственной Третьяковской галереи Ирина ШУМАНОВА;
- куратор выставки, научный сотрудник отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа Аркадий ИППОЛИТОВ;
- старший вице-президент ПАО "Банк ВТБ" Наталья КОЧНЕВА;
- архитектор Сергей ЧОБАН.
В Новой Третьяковке с 3 ноября 2021 года по 8 марта 2022 года будет проходить выставка "Михаил Врубель", приуроченная к 165-летию со дня рождения художника. На важнейшей экспозиции года будет представлено более 300 произведений из 9 музеев и 7 частных коллекций.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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