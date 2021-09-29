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Биография Станислава Воскресенского
Биография Станислава Воскресенского - РИА Новости, 29.09.2021
Биография Станислава Воскресенского
Станислав Сергеевич Воскресенский родился 29 сентября 1976 года в Куйбышеве (ныне Самара). РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T07:50
2021-09-29T07:50
справки
ивановская область
станислав воскресенский
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Станислав Сергеевич Воскресенский родился 29 сентября 1976 года в Куйбышеве (ныне Самара). В 1998 году окончил Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова) по специальности "международные экономические отношения". С 1995 года по 1999 год занимался вопросами налогообложения в российских и иностранных аудиторских компаниях.С 1999 года по 2004 год был финансовым директором в структурах, осуществляющих работы в области специального подземного инжиниринга и строительства.В 2004-2008 годах – референт, заместитель начальника Экспертного управления президента Российской Федерации.В 2008-2012 годах – заместитель министра экономического развития РФ. Курировал департамент инвестиционной политики, развития, конкуренции и анализа конъюнктуры рынков, госрегулирования тарифов, а также департамент инфраструктурных реформ и энергоэффективности.В 2012 году являлся представителем президента Российской Федерации по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в "Группу двадцати".В 2012 году был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Kуpиpoвaл развитие Калининградской области.С августа 2014 года – заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Курировал работу департаментов развития и регулирования внешнеэкономической деятельности, государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности, а также инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства, поддержки проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.10 октября 2017 года Станислав Воскресенский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области.9 сентября 2018 года одержал победу на выборах губернатора Ивановской области, получив 65,72% голосов избирателей.10 октября 2018 года Станислав Воскресенский вступил в должность губернатора Ивановской области. Действительный государственный советник Российской Федерации II класса (2007).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2008), имеет Благодарности президента РФ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
ивановская область
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справки, ивановская область, станислав воскресенский
07:50 29.09.2021
 

Биография Станислава Воскресенского

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 октября 2017
Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Станислав Сергеевич Воскресенский родился 29 сентября 1976 года в Куйбышеве (ныне Самара).
В 1998 году окончил Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова) по специальности "международные экономические отношения".
С 1995 года по 1999 год занимался вопросами налогообложения в российских и иностранных аудиторских компаниях.
С 1999 года по 2004 год был финансовым директором в структурах, осуществляющих работы в области специального подземного инжиниринга и строительства.
В 2004-2008 годах – референт, заместитель начальника Экспертного управления президента Российской Федерации.
В 2008-2012 годах – заместитель министра экономического развития РФ. Курировал департамент инвестиционной политики, развития, конкуренции и анализа конъюнктуры рынков, госрегулирования тарифов, а также департамент инфраструктурных реформ и энергоэффективности.
В 2012 году являлся представителем президента Российской Федерации по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в "Группу двадцати".
В 2012 году был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Kуpиpoвaл развитие Калининградской области.
С августа 2014 года – заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Курировал работу департаментов развития и регулирования внешнеэкономической деятельности, государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности, а также инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства, поддержки проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
10 октября 2017 года Станислав Воскресенский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области.
9 сентября 2018 года одержал победу на выборах губернатора Ивановской области, получив 65,72% голосов избирателей.
10 октября 2018 года Станислав Воскресенский вступил в должность губернатора Ивановской области.
Действительный государственный советник Российской Федерации II класса (2007).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2008), имеет Благодарности президента РФ.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиИвановская областьСтанислав Воскресенский
 
 
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