https://ria.ru/20210929/voskresenskiy-1751997868.html

Биография Станислава Воскресенского

Биография Станислава Воскресенского - РИА Новости, 29.09.2021

Биография Станислава Воскресенского

Станислав Сергеевич Воскресенский родился 29 сентября 1976 года в Куйбышеве (ныне Самара). РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T07:50

2021-09-29T07:50

2021-09-29T07:50

справки

ивановская область

станислав воскресенский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/11/1506541152_0:0:2656:1494_1920x0_80_0_0_43efb89b660dfae3f4c1df170ccb4c38.jpg

Станислав Сергеевич Воскресенский родился 29 сентября 1976 года в Куйбышеве (ныне Самара). В 1998 году окончил Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова) по специальности "международные экономические отношения". С 1995 года по 1999 год занимался вопросами налогообложения в российских и иностранных аудиторских компаниях.С 1999 года по 2004 год был финансовым директором в структурах, осуществляющих работы в области специального подземного инжиниринга и строительства.В 2004-2008 годах – референт, заместитель начальника Экспертного управления президента Российской Федерации.В 2008-2012 годах – заместитель министра экономического развития РФ. Курировал департамент инвестиционной политики, развития, конкуренции и анализа конъюнктуры рынков, госрегулирования тарифов, а также департамент инфраструктурных реформ и энергоэффективности.В 2012 году являлся представителем президента Российской Федерации по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в "Группу двадцати".В 2012 году был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Kуpиpoвaл развитие Калининградской области.С августа 2014 года – заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Курировал работу департаментов развития и регулирования внешнеэкономической деятельности, государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности, а также инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства, поддержки проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.10 октября 2017 года Станислав Воскресенский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области.9 сентября 2018 года одержал победу на выборах губернатора Ивановской области, получив 65,72% голосов избирателей.10 октября 2018 года Станислав Воскресенский вступил в должность губернатора Ивановской области. Действительный государственный советник Российской Федерации II класса (2007).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2008), имеет Благодарности президента РФ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, ивановская область, станислав воскресенский