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Во Внуково мужчина залез под крышу аэропорта
Во Внуково мужчина залез под крышу аэропорта - РИА Новости, 29.09.2021
Во Внуково мужчина залез под крышу аэропорта
Пьяного мужчину, забравшегося под крышу аэропорта Внуково, сняли и передали полиции, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T22:04
2021-09-29T22:04
2021-09-29T23:12
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пьяного мужчину, забравшегося под крышу аэропорта Внуково, сняли и передали полиции, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Фото- и видеозаписи неизвестного, сидящего на железных конструкциях под потолком аэропорта, распространились в Telegram-каналах.В самой воздушной гавани подтвердили это, уточнив, что мужчина, по предварительным данным, пассажир-иностранец.Внуково продолжает работу в штатном режиме.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку инцидента.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
22:04 29.09.2021 (обновлено: 23:12 29.09.2021)
Во Внуково мужчина залез под крышу аэропорта
Мужчину, залезшего под крышу аэропорта Внуково в Москве, сняли и передали полицейским
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пьяного мужчину, забравшегося под крышу аэропорта Внуково, сняли и передали полиции, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Фото- и видеозаписи неизвестного, сидящего на железных конструкциях под потолком аэропорта, распространились в Telegram-каналах.
В самой воздушной гавани подтвердили это, уточнив, что мужчина, по предварительным данным, пассажир-иностранец.
Внуково продолжает работу в штатном режиме.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку инцидента.