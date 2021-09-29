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Во Внуково мужчина залез под крышу аэропорта

Во Внуково мужчина залез под крышу аэропорта - РИА Новости, 29.09.2021

Во Внуково мужчина залез под крышу аэропорта

Пьяного мужчину, забравшегося под крышу аэропорта Внуково, сняли и передали полиции, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T22:04

2021-09-29T22:04

2021-09-29T23:12

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пьяного мужчину, забравшегося под крышу аэропорта Внуково, сняли и передали полиции, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Фото- и видеозаписи неизвестного, сидящего на железных конструкциях под потолком аэропорта, распространились в Telegram-каналах.В самой воздушной гавани подтвердили это, уточнив, что мужчина, по предварительным данным, пассажир-иностранец.Внуково продолжает работу в штатном режиме.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия