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В МИД обвинили Совет Европы во вмешательстве в дела других государств
В МИД обвинили Совет Европы во вмешательстве в дела других государств - РИА Новости, 29.09.2021
В МИД обвинили Совет Европы во вмешательстве в дела других государств
Механизмы Совета Европы используются для вмешательства в делах других стран, сказал директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:13
2021-09-29T11:13
в мире
парламентская ассамблея совета европы
страсбург
москва
совет европы
госдума рф
петр толстой
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Механизмы Совета Европы используются для вмешательства в делах других стран, сказал директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов."Однако за эти годы (после вступления РФ в Совет Европы - ред.) мы видели и то, как страсбургская организация менялась, причем не в лучшую сторону. Видим, как отраслевое сотрудничество в различных областях, в том числе социальной, подменяется сугубо правочеловеческой повесткой, как страсбургские механизмы используются для вмешательства в суверенные дела государств, как неприкрыто навязывается неолиберальная идеология, разделяемая далеко не всеми государствами-членами Совета Европы", - сказал он в ходе круглого стола в Москве.Российская сторона как один из пяти основных плательщиков в бюджет Совета Европы в случае неравноправного отношения к себе может поставить вопрос о переводе всех заседаний Совета Европы в дистанционный режим, сообщили РИА Новости в МИД России.На прошлой неделе член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Он указал, что "в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".
https://ria.ru/20210928/vybory-1752109069.html
https://ria.ru/20210927/volodin-1751944860.html
страсбург
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россия
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в мире, парламентская ассамблея совета европы, страсбург, москва, совет европы, госдума рф, петр толстой, россия, владимир круглый
11:13 29.09.2021
 
В МИД обвинили Совет Европы во вмешательстве в дела других государств

Директор департамента МИД Аляутдинов обвинил СЕ во вмешательстве в дела других государств

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Механизмы Совета Европы используются для вмешательства в делах других стран, сказал директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов.
"Однако за эти годы (после вступления РФ в Совет Европы - ред.) мы видели и то, как страсбургская организация менялась, причем не в лучшую сторону. Видим, как отраслевое сотрудничество в различных областях, в том числе социальной, подменяется сугубо правочеловеческой повесткой, как страсбургские механизмы используются для вмешательства в суверенные дела государств, как неприкрыто навязывается неолиберальная идеология, разделяемая далеко не всеми государствами-членами Совета Европы", - сказал он в ходе круглого стола в Москве.
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Российская сторона как один из пяти основных плательщиков в бюджет Совета Европы в случае неравноправного отношения к себе может поставить вопрос о переводе всех заседаний Совета Европы в дистанционный режим, сообщили РИА Новости в МИД России.
На прошлой неделе член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Он указал, что "в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".
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В миреПарламентская ассамблея Совета ЕвропыСтрасбургМоскваСовет ЕвропыГосдума РФПетр ТолстойРоссияВладимир Круглый
 
 
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