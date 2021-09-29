https://ria.ru/20210929/vmeshatelstvo-1752271200.html

В МИД обвинили Совет Европы во вмешательстве в дела других государств

В МИД обвинили Совет Европы во вмешательстве в дела других государств - РИА Новости, 29.09.2021

В МИД обвинили Совет Европы во вмешательстве в дела других государств

Механизмы Совета Европы используются для вмешательства в делах других стран, сказал директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:13

2021-09-29T11:13

2021-09-29T11:13

в мире

парламентская ассамблея совета европы

страсбург

москва

совет европы

госдума рф

петр толстой

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564026393_0:124:3203:1926_1920x0_80_0_0_e7592eaa6f85ce37565b2f9bac9dd081.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Механизмы Совета Европы используются для вмешательства в делах других стран, сказал директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов."Однако за эти годы (после вступления РФ в Совет Европы - ред.) мы видели и то, как страсбургская организация менялась, причем не в лучшую сторону. Видим, как отраслевое сотрудничество в различных областях, в том числе социальной, подменяется сугубо правочеловеческой повесткой, как страсбургские механизмы используются для вмешательства в суверенные дела государств, как неприкрыто навязывается неолиберальная идеология, разделяемая далеко не всеми государствами-членами Совета Европы", - сказал он в ходе круглого стола в Москве.Российская сторона как один из пяти основных плательщиков в бюджет Совета Европы в случае неравноправного отношения к себе может поставить вопрос о переводе всех заседаний Совета Европы в дистанционный режим, сообщили РИА Новости в МИД России.На прошлой неделе член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Он указал, что "в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".

https://ria.ru/20210928/vybory-1752109069.html

https://ria.ru/20210927/volodin-1751944860.html

страсбург

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, парламентская ассамблея совета европы, страсбург, москва, совет европы, госдума рф, петр толстой, россия, владимир круглый