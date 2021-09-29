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В МИД обвинили Совет Европы во вмешательстве в дела других государств
В МИД обвинили Совет Европы во вмешательстве в дела других государств - РИА Новости, 29.09.2021
В МИД обвинили Совет Европы во вмешательстве в дела других государств
Механизмы Совета Европы используются для вмешательства в делах других стран, сказал директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:13
2021-09-29T11:13
2021-09-29T11:13
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Механизмы Совета Европы используются для вмешательства в делах других стран, сказал директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов."Однако за эти годы (после вступления РФ в Совет Европы - ред.) мы видели и то, как страсбургская организация менялась, причем не в лучшую сторону. Видим, как отраслевое сотрудничество в различных областях, в том числе социальной, подменяется сугубо правочеловеческой повесткой, как страсбургские механизмы используются для вмешательства в суверенные дела государств, как неприкрыто навязывается неолиберальная идеология, разделяемая далеко не всеми государствами-членами Совета Европы", - сказал он в ходе круглого стола в Москве.Российская сторона как один из пяти основных плательщиков в бюджет Совета Европы в случае неравноправного отношения к себе может поставить вопрос о переводе всех заседаний Совета Европы в дистанционный режим, сообщили РИА Новости в МИД России.На прошлой неделе член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Он указал, что "в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".
https://ria.ru/20210928/vybory-1752109069.html
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в мире, парламентская ассамблея совета европы, страсбург, москва, совет европы, госдума рф, петр толстой, россия, владимир круглый
В МИД обвинили Совет Европы во вмешательстве в дела других государств
Директор департамента МИД Аляутдинов обвинил СЕ во вмешательстве в дела других государств