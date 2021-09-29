https://ria.ru/20210929/vengriya-1752353273.html

Венгрия сама решает, у кого покупать газ, заявил Орбан

Венгрия сама решает, у кого покупать газ, заявил Орбан - РИА Новости, 29.09.2021

Венгрия сама решает, у кого покупать газ, заявил Орбан

Венгрия – суверенная страна и сама решает, у кого покупать газ и каким путем его получать, выбирает для получения газа тот путь, который безопаснее, заявил в... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:59

2021-09-29T16:59

2021-09-29T17:03

в мире

венгрия

виктор орбан

газпром

россия

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ПРАГА, 29 сен – РИА Новости. Венгрия – суверенная страна и сама решает, у кого покупать газ и каким путем его получать, выбирает для получения газа тот путь, который безопаснее, заявил в среду венгерский премьер Виктор Орбан на пресс-конференции в чешском городе Усти-над-Лабем.Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идет о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию. Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта на поставку газа в обход Украины. МИД Украины заявил, что соглашение наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.

https://ria.ru/20210928/kontrakt-1752147319.html

венгрия

россия

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в мире, венгрия, виктор орбан, газпром, россия