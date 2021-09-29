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Венгрия сама решает, у кого покупать газ, заявил Орбан
Венгрия сама решает, у кого покупать газ, заявил Орбан - РИА Новости, 29.09.2021
Венгрия сама решает, у кого покупать газ, заявил Орбан
Венгрия – суверенная страна и сама решает, у кого покупать газ и каким путем его получать, выбирает для получения газа тот путь, который безопаснее, заявил в... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:59
2021-09-29T17:03
в мире
венгрия
виктор орбан
газпром
россия
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ПРАГА, 29 сен – РИА Новости. Венгрия – суверенная страна и сама решает, у кого покупать газ и каким путем его получать, выбирает для получения газа тот путь, который безопаснее, заявил в среду венгерский премьер Виктор Орбан на пресс-конференции в чешском городе Усти-над-Лабем.Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идет о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию. Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта на поставку газа в обход Украины. МИД Украины заявил, что соглашение наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.
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в мире, венгрия, виктор орбан, газпром, россия
16:59 29.09.2021 (обновлено: 17:03 29.09.2021)
 
Венгрия сама решает, у кого покупать газ, заявил Орбан

Премьер Орбан: Венгрия сама решает, у кого покупать газ и каким путем его получать

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПРАГА, 29 сен – РИА Новости. Венгрия – суверенная страна и сама решает, у кого покупать газ и каким путем его получать, выбирает для получения газа тот путь, который безопаснее, заявил в среду венгерский премьер Виктор Орбан на пресс-конференции в чешском городе Усти-над-Лабем.
"Венгрия – суверенная страна, мы сами решаем, у кого покупать газ, и мы сами решаем, каким путем его доставлять. Мы выбираем тот маршрут, который обеспечит нам наибольшую безопасность. И никто нам в этом не может советовать", - заявил находящийся с визитом в Чехии Орбан, отвечая на вопрос журналиста в связи с реакцией Киева на заключение нового договора между "Газпромом" и Венгрией о поставках газа в эту страну.
Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идет о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию. Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта на поставку газа в обход Украины. МИД Украины заявил, что соглашение наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 12:49
В Кремле прокомментировали реакцию Киева на контракт "Газпрома" с Венгрией
 
В миреВенгрияВиктор ОрбанГазпромРоссия
 
 
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