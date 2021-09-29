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Онлайн-конференция заслуженного тренера России Валерия Газзаева
Онлайн-конференция заслуженного тренера России Валерия Газзаева - РИА Новости, 29.09.2021
Онлайн-конференция заслуженного тренера России Валерия Газзаева
4 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заслуженного тренера России по футболу, председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей (VII созыва) Валерия ГАЗЗАЕВА.
2021-09-29T10:36
2021-09-29T10:36
анонсы
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Задать вопросВ рамках мероприятия речь пойдет о перспективах сборной команды России по футболу в отборочных матчах к Чемпионату мира – 2022, который состоится в Катаре, о шансах отечественных клубов в Лиге Чемпионов 2021/2022, а также о развитии детско-юношеского спорта.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru
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5
4.7
96
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
анонсы
10:36 29.09.2021
 

Онлайн-конференция заслуженного тренера России Валерия Газзаева

Читать ria.ru в
4 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заслуженного тренера России по футболу, председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей (VII созыва) Валерия ГАЗЗАЕВА.
Задать вопрос

В рамках мероприятия речь пойдет о перспективах сборной команды России по футболу в отборочных матчах к Чемпионату мира – 2022, который состоится в Катаре, о шансах отечественных клубов в Лиге Чемпионов 2021/2022, а также о развитии детско-юношеского спорта.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru
 
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