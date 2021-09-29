Онлайн-конференция заслуженного тренера России Валерия Газзаева
4 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заслуженного тренера России по футболу, председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей (VII созыва) Валерия ГАЗЗАЕВА.
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В рамках мероприятия речь пойдет о перспективах сборной команды России по футболу в отборочных матчах к Чемпионату мира – 2022, который состоится в Катаре, о шансах отечественных клубов в Лиге Чемпионов 2021/2022, а также о развитии детско-юношеского спорта.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В рамках мероприятия речь пойдет о перспективах сборной команды России по футболу в отборочных матчах к Чемпионату мира – 2022, который состоится в Катаре, о шансах отечественных клубов в Лиге Чемпионов 2021/2022, а также о развитии детско-юношеского спорта.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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