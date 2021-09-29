https://ria.ru/20210929/valeriy-gazzaev-1752264372.html

Онлайн-конференция заслуженного тренера России Валерия Газзаева

Онлайн-конференция заслуженного тренера России Валерия Газзаева - РИА Новости, 29.09.2021

Онлайн-конференция заслуженного тренера России Валерия Газзаева

4 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заслуженного тренера России по футболу, председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей (VII созыва) Валерия ГАЗЗАЕВА.

2021-09-29T10:36

2021-09-29T10:36

2021-09-29T10:36

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Задать вопросВ рамках мероприятия речь пойдет о перспективах сборной команды России по футболу в отборочных матчах к Чемпионату мира – 2022, который состоится в Катаре, о шансах отечественных клубов в Лиге Чемпионов 2021/2022, а также о развитии детско-юношеского спорта.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы