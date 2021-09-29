https://ria.ru/20210929/vaktsinatsiya-1752375981.html
Сотрудники агентства "Россия сегодня" выбирают вакцинацию от COVID-19
Сотрудники агентства "Россия сегодня" выбирают вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2021
Сотрудники агентства "Россия сегодня" выбирают вакцинацию от COVID-19
К началу октября 84 процента сотрудников московской штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входят лидирующие российские и международные... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:28
2021-09-29T18:28
2021-09-29T18:48
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миа "россия сегодня"
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. К началу октября 84 процента сотрудников московской штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входят лидирующие российские и международные медиабренды — РИА Новости и Sputnik, — стали носителями устойчивого иммунитета к коронавирусу. Причем основную часть этого популяционного иммунитета ведущей российской медиакомпании составляют те, кто привился или сделал ревакцинацию, — 78%, шесть процентов — те, кто переболел.Он также отметил, что сотрудники медиагруппы не только работают на информационной передовой борьбы с коронавирусом.На текущий момент официальная статистика по данным Роспотребнадзора и Минздрава подтверждает тот факт, что среди умерших от коронавируса в России привитых практически нет, а подавляющее число госпитализированных пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция не прошли вакцинацию от COVID-19. Эти данные свидетельствуют также о том, что максимально действенный способ снизить число заболевших и получивших осложнения пациентов, а также умерших от ковида — это вакцинация."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы — "Зубовский, 4".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости агентства, риа новости, миа "россия сегодня", коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. К началу октября 84 процента сотрудников московской штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входят лидирующие российские и международные медиабренды — РИА Новости и Sputnik, — стали носителями устойчивого иммунитета к коронавирусу. Причем основную часть этого популяционного иммунитета ведущей российской медиакомпании составляют те, кто привился или сделал ревакцинацию, — 78%, шесть процентов — те, кто переболел.
"Наши журналисты, фоторепортеры, переводчики, все те, без кого выпуск новостей и работа нашего агентства в целом была бы невозможна, голосуют за победу над COVID-19 — страшной эпидемией вируса, который унес и уносит жизни миллионов людей по всему миру", — подчеркнул генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Он также отметил, что сотрудники медиагруппы не только работают на информационной передовой борьбы с коронавирусом.
"Если хотите, популяционный иммунитет МИА "Россия сегодня" — личный ответ ковиду каждого из сотрудников медиагруппы. В нем отражена наша гражданская позиция и социальная ответственность перед обществом, наше стремление помочь государству, которое делает все возможное, чтобы защитить людей", — добавил Киселев.
На текущий момент официальная статистика по данным Роспотребнадзора и Минздрава подтверждает тот факт, что среди умерших от коронавируса в России привитых практически нет, а подавляющее число госпитализированных пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция не прошли вакцинацию от COVID-19. Эти данные свидетельствуют также о том, что максимально действенный способ снизить число заболевших и получивших осложнения пациентов, а также умерших от ковида — это вакцинация.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости
, Прайм
, ИноСМИ
, Украина.ру
, Baltnews
и ТОК
. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы — "Зубовский, 4
".