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https://ria.ru/20210929/vaktsinatsiya-1752316766.html
Попова поручила дополнительно вакцинировать детей от полиомиелита
Попова поручила дополнительно вакцинировать детей от полиомиелита - РИА Новости, 29.09.2021
Попова поручила дополнительно вакцинировать детей от полиомиелита
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила провести дополнительную вакцинацию от полиомиелита детей до 5 лет, соответствующее постановление опубликовано на... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:27
2021-09-29T14:27
общество
случаи заболевания полиомиелитом в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила провести дополнительную вакцинацию от полиомиелита детей до 5 лет, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В целях достижения и поддержания необходимого уровня популяционного иммунитета к полиомиелиту на территории РФ... постановляю высшим должностным лицам субъектов РФ… рекомендовать... обеспечить проведение органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья с 18.10.2021 мероприятий по подчищающей иммунизации против полиомиелита детей в возрасте до 5 лет включительно", - говорится в документе.Кроме того, региональным властям поручено проверить, достаточно ли они принимают мер против полиомиелита и не нужно ли новых, чтобы исключить риск его завоза. Также нужно рассмотреть вопросы финансирования дополнительной вакцинации и информирования населения о мерах профилактики полиомиелита и ее преимуществах. Проинформировать население о дополнительной иммунизации поручено до 15 октября."При совпадении сроков проведения иммунизации против полиомиелита и гриппа у детей прививки проводить одновременно", - уточняется в постановлении.Отмечается, что данные об итогах проведения кампании подчищающей иммунизации против полиомиелита должны быть представлены в центральный аппарат Роспотребнадзора до 24 декабря.
https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731251293.html
https://ria.ru/20210324/poliomielit-1602596389.html
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общество, случаи заболевания полиомиелитом в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия
14:27 29.09.2021
 
Попова поручила дополнительно вакцинировать детей от полиомиелита

Попова поручила дополнительно вакцинировать от полиомиелита детей до пяти лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила провести дополнительную вакцинацию от полиомиелита детей до 5 лет, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях достижения и поддержания необходимого уровня популяционного иммунитета к полиомиелиту на территории РФ... постановляю высшим должностным лицам субъектов РФ… рекомендовать... обеспечить проведение органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья с 18.10.2021 мероприятий по подчищающей иммунизации против полиомиелита детей в возрасте до 5 лет включительно", - говорится в документе.
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Кроме того, региональным властям поручено проверить, достаточно ли они принимают мер против полиомиелита и не нужно ли новых, чтобы исключить риск его завоза. Также нужно рассмотреть вопросы финансирования дополнительной вакцинации и информирования населения о мерах профилактики полиомиелита и ее преимуществах. Проинформировать население о дополнительной иммунизации поручено до 15 октября.
"При совпадении сроков проведения иммунизации против полиомиелита и гриппа у детей прививки проводить одновременно", - уточняется в постановлении.
Отмечается, что данные об итогах проведения кампании подчищающей иммунизации против полиомиелита должны быть представлены в центральный аппарат Роспотребнадзора до 24 декабря.
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ОбществоСлучаи заболевания полиомиелитом в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссия
 
 
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