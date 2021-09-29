https://ria.ru/20210929/vaktsinatsiya-1752316766.html

Попова поручила дополнительно вакцинировать детей от полиомиелита

Попова поручила дополнительно вакцинировать детей от полиомиелита - РИА Новости, 29.09.2021

Попова поручила дополнительно вакцинировать детей от полиомиелита

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила провести дополнительную вакцинацию от полиомиелита детей до 5 лет, соответствующее постановление опубликовано на... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:27

2021-09-29T14:27

2021-09-29T14:27

общество

случаи заболевания полиомиелитом в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила провести дополнительную вакцинацию от полиомиелита детей до 5 лет, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В целях достижения и поддержания необходимого уровня популяционного иммунитета к полиомиелиту на территории РФ... постановляю высшим должностным лицам субъектов РФ… рекомендовать... обеспечить проведение органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья с 18.10.2021 мероприятий по подчищающей иммунизации против полиомиелита детей в возрасте до 5 лет включительно", - говорится в документе.Кроме того, региональным властям поручено проверить, достаточно ли они принимают мер против полиомиелита и не нужно ли новых, чтобы исключить риск его завоза. Также нужно рассмотреть вопросы финансирования дополнительной вакцинации и информирования населения о мерах профилактики полиомиелита и ее преимуществах. Проинформировать население о дополнительной иммунизации поручено до 15 октября."При совпадении сроков проведения иммунизации против полиомиелита и гриппа у детей прививки проводить одновременно", - уточняется в постановлении.Отмечается, что данные об итогах проведения кампании подчищающей иммунизации против полиомиелита должны быть представлены в центральный аппарат Роспотребнадзора до 24 декабря.

https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731251293.html

https://ria.ru/20210324/poliomielit-1602596389.html

россия

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общество, случаи заболевания полиомиелитом в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия