Пункты вакцинации от COVID организовали в перинатальных центрах Подмосковья
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пункты вакцинации от коронавируса для беременных организовали в перинатальных центрах Подмосковья, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"Для удобства беременных женщин мы организовали вакцинацию от COVID-19 в шести перинатальных центрах Подмосковья, чтобы женщинам в положении не приходилось обращаться за прививкой в поликлиники или другие пункты вакцинации с высокой проходимостью. Однако по желанию они могут сделать прививку от COVID-19 в любом удобном прививочном пункте", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.
По данным ведомства, сделать прививку от COVID-19 можно в перинатальных центрах в Балашихе, Люберцах, Видном, Наро-Фоминске, Коломне и Щёлкове. Перед вакцинацией женщину осмотрит врач-терапевт. После введения препарата она будет находиться под наблюдением медицинских специалистов в течение получаса. Для того, чтобы сделать прививку в перинатальном центре, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
"COVID-19 очень опасен для беременных, входящих в группы риска, – страдающих заболеваниями сердца и сосудов, сахарным диабетом, ожирением и другими патологиями. Коронавирус повышает вероятность преждевременных родов и может спровоцировать развитие тяжелых осложнений. Единственная действенная мера профилактики – это вакцинация. Если по каким-то причинам женщина не успела сделать прививку заранее, то рекомендуется привиться во время беременности - после 22-й недели, чтобы снизить риск заболеваемости и смертности, а также негативного влияния на перинатальные исходы", - приводятся в сообщении слова главного внештатного гинеколога минздрава МО, главврача Московского областного перинатального центра Ольги Серовой.