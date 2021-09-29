https://ria.ru/20210929/vaktsinatsiya-1752308156.html

Пункты вакцинации от COVID организовали в перинатальных центрах Подмосковья

Пункты вакцинации от COVID организовали в перинатальных центрах Подмосковья - РИА Новости, 29.09.2021

Пункты вакцинации от COVID организовали в перинатальных центрах Подмосковья

Пункты вакцинации от коронавируса для беременных организовали в перинатальных центрах Подмосковья, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:47

2021-09-29T13:47

2021-09-29T13:47

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пункты вакцинации от коронавируса для беременных организовали в перинатальных центрах Подмосковья, сообщает пресс-служба минздрава региона.По данным ведомства, сделать прививку от COVID-19 можно в перинатальных центрах в Балашихе, Люберцах, Видном, Наро-Фоминске, Коломне и Щёлкове. Перед вакцинацией женщину осмотрит врач-терапевт. После введения препарата она будет находиться под наблюдением медицинских специалистов в течение получаса. Для того, чтобы сделать прививку в перинатальном центре, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС."COVID-19 очень опасен для беременных, входящих в группы риска, – страдающих заболеваниями сердца и сосудов, сахарным диабетом, ожирением и другими патологиями. Коронавирус повышает вероятность преждевременных родов и может спровоцировать развитие тяжелых осложнений. Единственная действенная мера профилактики – это вакцинация. Если по каким-то причинам женщина не успела сделать прививку заранее, то рекомендуется привиться во время беременности - после 22-й недели, чтобы снизить риск заболеваемости и смертности, а также негативного влияния на перинатальные исходы", - приводятся в сообщении слова главного внештатного гинеколога минздрава МО, главврача Московского областного перинатального центра Ольги Серовой.

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/vaktsiny-1732842550.html

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московская область (подмосковье), коломна, балашиха, здоровье - общество, коронавирус в россии, светлана стригункова , вакцинация россиян от covid-19