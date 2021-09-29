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Онищенко заявил о недостаточных темпах вакцинации от гриппа
Онищенко заявил о недостаточных темпах вакцинации от гриппа - РИА Новости, 29.09.2021
Онищенко заявил о недостаточных темпах вакцинации от гриппа
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил журналистам, что на данный момент вакцинация от гриппа идет недостаточными темпами, РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:43
2021-09-29T13:43
общество
грипп
геннадий онищенко
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил журналистам, что на данный момент вакцинация от гриппа идет недостаточными темпами, нужно делать больше прививок школьникам.Также Онищенко отметил, что всего нужно привить 70 миллионов человек, на данный момент привито 13 миллионов, что "хорошо для обычного времени, но для сегодняшнего мало"."Волна (коронавируса) спадет, когда создадим популяционный иммунитет. Нам нужно вакцинировать еще миллионов 30. Для того чтобы помочь нашим врачам, нужно провести вакцинацию от гриппа (чтобы на них было меньше нагрузки"), - сообщил Онищенко.
https://ria.ru/20210713/vaktsina-1741032350.html
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общество, грипп, геннадий онищенко, здоровье - общество, россия
13:43 29.09.2021
 
Онищенко заявил о недостаточных темпах вакцинации от гриппа

Онищенко призвал делать больше прививок от гриппа с упором на школьников

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил журналистам, что на данный момент вакцинация от гриппа идет недостаточными темпами, нужно делать больше прививок школьникам.
"Нам нужно больше (прививок). Прежде всего, их нужно делать школьникам. Дети в семью приносят", - заявил он.
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Также Онищенко отметил, что всего нужно привить 70 миллионов человек, на данный момент привито 13 миллионов, что "хорошо для обычного времени, но для сегодняшнего мало".
"Волна (коронавируса) спадет, когда создадим популяционный иммунитет. Нам нужно вакцинировать еще миллионов 30. Для того чтобы помочь нашим врачам, нужно провести вакцинацию от гриппа (чтобы на них было меньше нагрузки"), - сообщил Онищенко.
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ОбществоГриппГеннадий ОнищенкоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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