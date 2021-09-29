https://ria.ru/20210929/vaktsinatsiya-1752307010.html

Онищенко заявил о недостаточных темпах вакцинации от гриппа

Онищенко заявил о недостаточных темпах вакцинации от гриппа - РИА Новости, 29.09.2021

Онищенко заявил о недостаточных темпах вакцинации от гриппа

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил журналистам, что на данный момент вакцинация от гриппа идет недостаточными темпами, РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:43

2021-09-29T13:43

2021-09-29T13:43

общество

грипп

геннадий онищенко

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил журналистам, что на данный момент вакцинация от гриппа идет недостаточными темпами, нужно делать больше прививок школьникам.Также Онищенко отметил, что всего нужно привить 70 миллионов человек, на данный момент привито 13 миллионов, что "хорошо для обычного времени, но для сегодняшнего мало"."Волна (коронавируса) спадет, когда создадим популяционный иммунитет. Нам нужно вакцинировать еще миллионов 30. Для того чтобы помочь нашим врачам, нужно провести вакцинацию от гриппа (чтобы на них было меньше нагрузки"), - сообщил Онищенко.

https://ria.ru/20210713/vaktsina-1741032350.html

https://ria.ru/20210902/gripp-1748432243.html

россия

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2021

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общество, грипп, геннадий онищенко, здоровье - общество, россия