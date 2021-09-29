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Липецкая область
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Вакцинация от гриппа началась в Липецкой области
Вакцинация от гриппа началась в Липецкой области - РИА Новости, 29.09.2021
Вакцинация от гриппа началась в Липецкой области
Первая партия вакцины против гриппа в количестве 25 тысяч доз поступила в детские поликлиники Липецка, сообщил глава региона Игорь Артамонов По его словам, в... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:50
2021-09-29T12:50
липецкая область
липецк
игорь артамонов
вакцинация россиян от covid-19
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ЛИПЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Первая партия вакцины против гриппа в количестве 25 тысяч доз поступила в детские поликлиники Липецка, сообщил глава региона Игорь Артамонов По его словам, в этом году для бесплатных прививок детям впервые поступила вакцина "Ультрикс-квадри". Это четырёхвалентная вакцина отечественного производства, которая содержит компоненты сразу против четырёх штаммов гриппа – против двух штаммов А и против двух штаммов В, которые по прогнозам будут циркулировать в черноземье.Артамонов отметил, что обычно подъём сезонной заболеваемости гриппом начинается в ноябре, а пик приходится на январь-февраль. На формирование иммунитета после прививки требуется около двух недель. Поэтому, по мнению врачей, оптимальное время для вакцинации – сентябрь-октябрь. Прививка даёт защиту от гриппа на период от шести до 12 месяцев."Иммунизация значительной части населения остаётся наиболее действенным способом предупреждения различных заболеваний", – подчеркнул Артамонов.
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липецк, игорь артамонов, вакцинация россиян от covid-19
12:50 29.09.2021
 

Вакцинация от гриппа началась в Липецкой области

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛИПЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Первая партия вакцины против гриппа в количестве 25 тысяч доз поступила в детские поликлиники Липецка, сообщил глава региона Игорь Артамонов По его словам, в этом году для бесплатных прививок детям впервые поступила вакцина "Ультрикс-квадри". Это четырёхвалентная вакцина отечественного производства, которая содержит компоненты сразу против четырёх штаммов гриппа – против двух штаммов А и против двух штаммов В, которые по прогнозам будут циркулировать в черноземье.
Артамонов отметил, что обычно подъём сезонной заболеваемости гриппом начинается в ноябре, а пик приходится на январь-февраль. На формирование иммунитета после прививки требуется около двух недель. Поэтому, по мнению врачей, оптимальное время для вакцинации – сентябрь-октябрь. Прививка даёт защиту от гриппа на период от шести до 12 месяцев.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 15:32Липецкая область
Более 330 тысяч жителей Липецкой области привились от коронавируса
"Иммунизация значительной части населения остаётся наиболее действенным способом предупреждения различных заболеваний", – подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь АртамоновВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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