https://ria.ru/20210929/vaktsinatsiya-1752294134.html

Вакцинация от гриппа началась в Липецкой области

Вакцинация от гриппа началась в Липецкой области - РИА Новости, 29.09.2021

Вакцинация от гриппа началась в Липецкой области

Первая партия вакцины против гриппа в количестве 25 тысяч доз поступила в детские поликлиники Липецка, сообщил глава региона Игорь Артамонов По его словам, в... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:50

2021-09-29T12:50

2021-09-29T12:50

липецкая область

липецк

игорь артамонов

вакцинация россиян от covid-19

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ЛИПЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Первая партия вакцины против гриппа в количестве 25 тысяч доз поступила в детские поликлиники Липецка, сообщил глава региона Игорь Артамонов По его словам, в этом году для бесплатных прививок детям впервые поступила вакцина "Ультрикс-квадри". Это четырёхвалентная вакцина отечественного производства, которая содержит компоненты сразу против четырёх штаммов гриппа – против двух штаммов А и против двух штаммов В, которые по прогнозам будут циркулировать в черноземье.Артамонов отметил, что обычно подъём сезонной заболеваемости гриппом начинается в ноябре, а пик приходится на январь-февраль. На формирование иммунитета после прививки требуется около двух недель. Поэтому, по мнению врачей, оптимальное время для вакцинации – сентябрь-октябрь. Прививка даёт защиту от гриппа на период от шести до 12 месяцев."Иммунизация значительной части населения остаётся наиболее действенным способом предупреждения различных заболеваний", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20210831/koronavirus-1748012483.html

липецк

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липецк, игорь артамонов, вакцинация россиян от covid-19