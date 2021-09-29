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Московские медики получат стимулирующие выплаты за проведение вакцинации
Московские медики получат стимулирующие выплаты за проведение вакцинации - РИА Новости, 29.09.2021
Московские медики получат стимулирующие выплаты за проведение вакцинации
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о стимулирующих выплатах медикам столицы за проведение вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба мэра и... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:21
2021-09-29T12:21
2021-09-29T12:27
общество
вакцинация
москва
сергей собянин
здоровье - общество
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о стимулирующих выплатах медикам столицы за проведение вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба мэра и правительства."Правительство Москвы приняло решение о введении выплат стимулирующего характера работникам медицинских организаций, обеспечившим привлечение граждан к вакцинации (ревакцинации) от COVID-19 сверх установленных плановых заданий. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что размер выплат составит: 200 рублей – за одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет, 400 рублей - за одного вакцинированного в возрасте старше 60 лет. Введение стимулирующих выплат поможет ускорить вакцинацию (ревакцинацию) населения города, прежде всего наиболее уязвимой к инфекции старшей возрастной группы.
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общество, вакцинация, москва, сергей собянин, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19
12:21 29.09.2021 (обновлено: 12:27 29.09.2021)
Московские медики получат стимулирующие выплаты за проведение вакцинации
Собянин принял решение о стимулирующих выплатах медикам за проведение вакцинации