https://ria.ru/20210929/vaktsinatsiya-1752286508.html

Московские медики получат стимулирующие выплаты за проведение вакцинации

Московские медики получат стимулирующие выплаты за проведение вакцинации - РИА Новости, 29.09.2021

Московские медики получат стимулирующие выплаты за проведение вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о стимулирующих выплатах медикам столицы за проведение вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба мэра и... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:21

2021-09-29T12:21

2021-09-29T12:27

общество

вакцинация

москва

сергей собянин

здоровье - общество

вакцинация россиян от covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о стимулирующих выплатах медикам столицы за проведение вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба мэра и правительства."Правительство Москвы приняло решение о введении выплат стимулирующего характера работникам медицинских организаций, обеспечившим привлечение граждан к вакцинации (ревакцинации) от COVID-19 сверх установленных плановых заданий. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что размер выплат составит: 200 рублей – за одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет, 400 рублей - за одного вакцинированного в возрасте старше 60 лет. Введение стимулирующих выплат поможет ускорить вакцинацию (ревакцинацию) населения города, прежде всего наиболее уязвимой к инфекции старшей возрастной группы.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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