https://ria.ru/20210929/vaktsina-1752412853.html

На Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины Pfizer

На Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины Pfizer - РИА Новости, 29.09.2021

На Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины Pfizer

Более 34 тысяч доз вакцины компании Pfizer утилизируют на Украине из-за нарушения режима хранения, сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T22:55

2021-09-29T22:55

2021-09-29T22:55

распространение коронавируса

в мире

украина

коронавирус covid-19

вакцина pfizer/biontech

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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Более 34 тысяч доз вакцины компании Pfizer утилизируют на Украине из-за нарушения режима хранения, сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко."В начале лета при поставке порядка 34 тысяч вакцин Pfizer было допущено нарушение температурного режима, соответственно, эти вакцины не были допущены к вакцинации населения и оставались на хранении", — цитирует Ляшко издание ZN.ua. Министр уточнил, что эти вакцины будут утилизированы 30 сентября.Что касается информации о 1,4 тысячи вакцин производства AstraZeneca, то их используют до того, как у них закончится срок годности. "Завтра последний день их использования. 700 доз вкололи сегодня, 700 доз будет использовано завтра. Таким образом, эта вакцина будет использована полностью", — сказал министр.Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "желтой" зоне людям необходимо носить маску в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра, массовые мероприятия можно проводить с участием не более одного человека на четыре квадратных метра, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не должна превышать 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров в расчете не более одного человека на 10 квадратных метров.Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Pfizer - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля. Однако 15 сентября глава минздрава Виктор Ляшко заявил, что Moderna в стране закончилась.

https://ria.ru/20210813/slutskiy-1745700342.html

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в мире, украина, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech