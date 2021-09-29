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Распространение коронавируса
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На Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины Pfizer
На Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины Pfizer - РИА Новости, 29.09.2021
На Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины Pfizer
Более 34 тысяч доз вакцины компании Pfizer утилизируют на Украине из-за нарушения режима хранения, сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T22:55
2021-09-29T22:55
распространение коронавируса
в мире
украина
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Более 34 тысяч доз вакцины компании Pfizer утилизируют на Украине из-за нарушения режима хранения, сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко."В начале лета при поставке порядка 34 тысяч вакцин Pfizer было допущено нарушение температурного режима, соответственно, эти вакцины не были допущены к вакцинации населения и оставались на хранении", — цитирует Ляшко издание ZN.ua. Министр уточнил, что эти вакцины будут утилизированы 30 сентября.Что касается информации о 1,4 тысячи вакцин производства AstraZeneca, то их используют до того, как у них закончится срок годности. "Завтра последний день их использования. 700 доз вкололи сегодня, 700 доз будет использовано завтра. Таким образом, эта вакцина будет использована полностью", — сказал министр.Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "желтой" зоне людям необходимо носить маску в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра, массовые мероприятия можно проводить с участием не более одного человека на четыре квадратных метра, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не должна превышать 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров в расчете не более одного человека на 10 квадратных метров.Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Pfizer - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля. Однако 15 сентября глава минздрава Виктор Ляшко заявил, что Moderna в стране закончилась.
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в мире, украина, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
22:55 29.09.2021
 
На Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины Pfizer

На Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины Pfizer из-за нарушения режима хранения

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Более 34 тысяч доз вакцины компании Pfizer утилизируют на Украине из-за нарушения режима хранения, сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.
"В начале лета при поставке порядка 34 тысяч вакцин Pfizer было допущено нарушение температурного режима, соответственно, эти вакцины не были допущены к вакцинации населения и оставались на хранении", — цитирует Ляшко издание ZN.ua. Министр уточнил, что эти вакцины будут утилизированы 30 сентября.
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Что касается информации о 1,4 тысячи вакцин производства AstraZeneca, то их используют до того, как у них закончится срок годности. "Завтра последний день их использования. 700 доз вкололи сегодня, 700 доз будет использовано завтра. Таким образом, эта вакцина будет использована полностью", — сказал министр.
Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "желтой" зоне людям необходимо носить маску в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра, массовые мероприятия можно проводить с участием не более одного человека на четыре квадратных метра, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не должна превышать 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров в расчете не более одного человека на 10 квадратных метров.
Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Pfizer - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля. Однако 15 сентября глава минздрава Виктор Ляшко заявил, что Moderna в стране закончилась.
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В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
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