https://ria.ru/20210929/vaktsina-1752251219.html

МИД назвал вакцинные ограничения Франции нарушением положений документов СЕ

МИД назвал вакцинные ограничения Франции нарушением положений документов СЕ - РИА Новости, 29.09.2021

МИД назвал вакцинные ограничения Франции нарушением положений документов СЕ

Действия Парижа по ограничению передвижения вакцинированных "Спутником V" россиян затрудняют работу Москвы в международных организациях, а также нарушают... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T08:22

2021-09-29T08:22

2021-09-29T11:54

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Действия Парижа по ограничению передвижения вакцинированных "Спутником V" россиян затрудняют работу Москвы в международных организациях, а также нарушают положения документов Совета Европы, заявили РИА Новости в МИД.На прошлой неделе член делегации в ПАСЕ по линии Совфеда Владимир Круглый сообщил, что не может свободно передвигаться по Страсбургу, так как российский препарат не признан в ЕС. По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, это "вакцинная дискриминация", в условиях которой участвовать в сессии можно только дистанционно. В ведомстве указали, что, "к сожалению, доля ответственности за происходящее лежит и на руководстве Совета Европы, его секретариате". "Отмечаем его пассивную, можно сказать, соглашательскую позицию", — добавили там. На Смоленской площади считают, что Страсбург должен действовать активнее, добиваясь от французских властей отмены дискриминационных мер.Также в МИД напомнили, что Россия — один из пяти основных плательщиков в бюджет Совета Европы и "вправе рассчитывать на уважительное и равноправное к себе отношение".

https://ria.ru/20210928/sputnikv-1752182400.html

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в мире, парламентская ассамблея совета европы, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия