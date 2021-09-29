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https://ria.ru/20210929/vaktsina-1752251219.html
МИД назвал вакцинные ограничения Франции нарушением положений документов СЕ
МИД назвал вакцинные ограничения Франции нарушением положений документов СЕ - РИА Новости, 29.09.2021
МИД назвал вакцинные ограничения Франции нарушением положений документов СЕ
Действия Парижа по ограничению передвижения вакцинированных "Спутником V" россиян затрудняют работу Москвы в международных организациях, а также нарушают... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T08:22
2021-09-29T11:54
распространение коронавируса
в мире
парламентская ассамблея совета европы
франция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Действия Парижа по ограничению передвижения вакцинированных "Спутником V" россиян затрудняют работу Москвы в международных организациях, а также нарушают положения документов Совета Европы, заявили РИА Новости в МИД.На прошлой неделе член делегации в ПАСЕ по линии Совфеда Владимир Круглый сообщил, что не может свободно передвигаться по Страсбургу, так как российский препарат не признан в ЕС. По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, это "вакцинная дискриминация", в условиях которой участвовать в сессии можно только дистанционно. В ведомстве указали, что, "к сожалению, доля ответственности за происходящее лежит и на руководстве Совета Европы, его секретариате". "Отмечаем его пассивную, можно сказать, соглашательскую позицию", — добавили там. На Смоленской площади считают, что Страсбург должен действовать активнее, добиваясь от французских властей отмены дискриминационных мер.Также в МИД напомнили, что Россия — один из пяти основных плательщиков в бюджет Совета Европы и "вправе рассчитывать на уважительное и равноправное к себе отношение".
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в мире, парламентская ассамблея совета европы, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
08:22 29.09.2021 (обновлено: 11:54 29.09.2021)
 
МИД назвал вакцинные ограничения Франции нарушением положений документов СЕ

МИД: ограничения Франции из-за вакцин нарушают положения документов Совета Европы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Действия Парижа по ограничению передвижения вакцинированных "Спутником V" россиян затрудняют работу Москвы в международных организациях, а также нарушают положения документов Совета Европы, заявили РИА Новости в МИД.
На прошлой неделе член делегации в ПАСЕ по линии Совфеда Владимир Круглый сообщил, что не может свободно передвигаться по Страсбургу, так как российский препарат не признан в ЕС. По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, это "вакцинная дискриминация", в условиях которой участвовать в сессии можно только дистанционно.
"Рассматриваем введенные ограничения как нарушение Парижем положений действующего в рамках Совета Европы Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах, в соответствии с которым французская сторона обязана обеспечить беспрепятственный въезд и пребывание официальных делегаций ", — прокомментировали в МИД.
В ведомстве указали, что, "к сожалению, доля ответственности за происходящее лежит и на руководстве Совета Европы, его секретариате". "Отмечаем его пассивную, можно сказать, соглашательскую позицию", — добавили там. На Смоленской площади считают, что Страсбург должен действовать активнее, добиваясь от французских властей отмены дискриминационных мер.
Также в МИД напомнили, что Россия — один из пяти основных плательщиков в бюджет Совета Европы и "вправе рассчитывать на уважительное и равноправное к себе отношение".
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