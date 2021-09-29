Плавающий уж был замечен перед спячкой в Битцевском лесу в Москве
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Совершающий заплыв уж был замечен перед спячкой в Битцевском лесу в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Сотрудники экоцентра "Лесная сказка" Мосприроды обнаружили ужа в природно-историческом парке "Битцевский лес". Перед тем, как укрыться на зиму, он совершил заплыв. Ужи прекрасно плавают и даже порой совершают дальние заплывы. Передвигаются по воде они довольно изящно: высоко держа голову над водой, извиваются всем телом в горизонтальной плоскости, отчего оставляют на водной глади широкий след ряби", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также в 2021 году сотрудники ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и охраны окружающей следы заметили ужей в природно-исторических парках "Кузьминки", "Измайлово", "Косинский", "Царицыно", "Битцевский лес", "Останкино", в Фаунистическом заказнике "Долгие пруды" и в природном заказнике "Алтуфьевский". Обыкновенный уж – один из видов пресмыкающихся, занесенных в Красную книгу Москвы, имеет вторую категорию редкости.
"С наступлением регулярных заморозков ужи укроются на зиму в убежищах из веток, под корягами, листвой, в старой норе, которая не промерзнет под снегом во время мороза. В спячке они пробудут до середины весны. Иногда она может продлиться до восьми месяцев, в зависимости от погодных условий. Обычно на зимовку в таком месте может собираться несколько ужей", - добавила пресс-служба.
Уточняется, что при встрече со змеей не стоит приближаться к ней и трогать. Рано утром змеи более медлительные, и необходимо внимательно смотреть под ноги, чтобы нечаянно не наступить на рептилию. Собираясь в лес, лучше надеть высокую и плотную обувь – через нее змея не доберется до кожи в случае укуса.