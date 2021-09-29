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Плавающий уж был замечен перед спячкой в Битцевском лесу в Москве

Плавающий уж был замечен перед спячкой в Битцевском лесу в Москве - РИА Новости, 29.09.2021

Плавающий уж был замечен перед спячкой в Битцевском лесу в Москве

Совершающий заплыв уж был замечен перед спячкой в Битцевском лесу в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:01

2021-09-29T18:01

2021-09-29T18:01

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Совершающий заплыв уж был замечен перед спячкой в Битцевском лесу в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Сотрудники экоцентра "Лесная сказка" Мосприроды обнаружили ужа в природно-историческом парке "Битцевский лес". Перед тем, как укрыться на зиму, он совершил заплыв. Ужи прекрасно плавают и даже порой совершают дальние заплывы. Передвигаются по воде они довольно изящно: высоко держа голову над водой, извиваются всем телом в горизонтальной плоскости, отчего оставляют на водной глади широкий след ряби", - говорится в сообщении.Отмечается, что также в 2021 году сотрудники ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и охраны окружающей следы заметили ужей в природно-исторических парках "Кузьминки", "Измайлово", "Косинский", "Царицыно", "Битцевский лес", "Останкино", в Фаунистическом заказнике "Долгие пруды" и в природном заказнике "Алтуфьевский". Обыкновенный уж – один из видов пресмыкающихся, занесенных в Красную книгу Москвы, имеет вторую категорию редкости.Уточняется, что при встрече со змеей не стоит приближаться к ней и трогать. Рано утром змеи более медлительные, и необходимо внимательно смотреть под ноги, чтобы нечаянно не наступить на рептилию. Собираясь в лес, лучше надеть высокую и плотную обувь – через нее змея не доберется до кожи в случае укуса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы, мосприрода