https://ria.ru/20210929/ulyanovsk-1752337003.html

В Ульяновской области ужесточат ограничения из-за коронавируса

В Ульяновской области ужесточат ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 29.09.2021

В Ульяновской области ужесточат ограничения из-за коронавируса

Посещение массовых мероприятий, объектов общепита, салонов красоты, фитнес-центров, кинотеатров и театров в Ульяновской области с 1 ноября будет возможно только РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:50

2021-09-29T15:50

2021-09-29T16:23

распространение коронавируса

ульяновская область

алексей русских

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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САМАРА, 29 сен – РИА Новости. Посещение массовых мероприятий, объектов общепита, салонов красоты, фитнес-центров, кинотеатров и театров в Ульяновской области с 1 ноября будет возможно только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или подтверждения перенесенного COVID, сообщил избранный губернатор региона Алексей Русских."С 1 ноября массовые мероприятия с числом участников более 10 человек смогут посетить только граждане, имеющие сертификат о вакцинации, переболевшие коронавирусом или имеющие отрицательный тест ПЦР", - написал Русских в своем Instagram.Он добавил, что эти же условия предполагаются для получения услуг организаций общественного питания, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, иных подобных организаций, а также для посещения концертных и выставочных мероприятий.Согласно указу, посещать их можно будет "при наличии... действующего QR-кода, или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтверждающих, что с даты вакцинации... прошло не более 12 месяцев", документа, подтверждающего отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, проведенный в последние 72 часа, справки о перенесенном не более полугода назад COVID.Кроме того, с 1 октября несовершеннолетние смогут посещать торговые центры только в сопровождении родителей, ограничивается численность присутствующих при регистрации брака в торжественной обстановке - не более 10 человек. Дополнительное образование несовершеннолетних будет организовано в двух форматах: в малокомплектных группах численностью не более 10 человек в образовательных организациях, где они обучаются, а также в виде индивидуальных занятий.Дополнительные ограничения, которые продлятся по 1 декабря, Русских объяснил высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в регионе, показателями летальности выше среднероссийских, а также низким процентом вакцинированных, который составляет 45,2%.В Ульяновской области лабораторно подтверждены 82 738 случаев заражения, в том числе 314 за последние сутки, скончались 2578 человек с COVID-19, выздоровели 72 872 человека.

https://ria.ru/20210928/rostov-1752201312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновская область, алексей русских, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии