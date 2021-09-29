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Распространение коронавируса
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В Ульяновской области ужесточат ограничения из-за коронавируса
В Ульяновской области ужесточат ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 29.09.2021
В Ульяновской области ужесточат ограничения из-за коронавируса
Посещение массовых мероприятий, объектов общепита, салонов красоты, фитнес-центров, кинотеатров и театров в Ульяновской области с 1 ноября будет возможно только РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:50
2021-09-29T16:23
распространение коронавируса
ульяновская область
алексей русских
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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САМАРА, 29 сен – РИА Новости. Посещение массовых мероприятий, объектов общепита, салонов красоты, фитнес-центров, кинотеатров и театров в Ульяновской области с 1 ноября будет возможно только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или подтверждения перенесенного COVID, сообщил избранный губернатор региона Алексей Русских."С 1 ноября массовые мероприятия с числом участников более 10 человек смогут посетить только граждане, имеющие сертификат о вакцинации, переболевшие коронавирусом или имеющие отрицательный тест ПЦР", - написал Русских в своем Instagram.Он добавил, что эти же условия предполагаются для получения услуг организаций общественного питания, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, иных подобных организаций, а также для посещения концертных и выставочных мероприятий.Согласно указу, посещать их можно будет "при наличии... действующего QR-кода, или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтверждающих, что с даты вакцинации... прошло не более 12 месяцев", документа, подтверждающего отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, проведенный в последние 72 часа, справки о перенесенном не более полугода назад COVID.Кроме того, с 1 октября несовершеннолетние смогут посещать торговые центры только в сопровождении родителей, ограничивается численность присутствующих при регистрации брака в торжественной обстановке - не более 10 человек. Дополнительное образование несовершеннолетних будет организовано в двух форматах: в малокомплектных группах численностью не более 10 человек в образовательных организациях, где они обучаются, а также в виде индивидуальных занятий.Дополнительные ограничения, которые продлятся по 1 декабря, Русских объяснил высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в регионе, показателями летальности выше среднероссийских, а также низким процентом вакцинированных, который составляет 45,2%.В Ульяновской области лабораторно подтверждены 82 738 случаев заражения, в том числе 314 за последние сутки, скончались 2578 человек с COVID-19, выздоровели 72 872 человека.
https://ria.ru/20210928/rostov-1752201312.html
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ульяновская область, алексей русских, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
15:50 29.09.2021 (обновлено: 16:23 29.09.2021)
 
В Ульяновской области ужесточат ограничения из-за коронавируса

Ульяновская область с 1 ноября вводит QR-коды для посещения массовых мероприятий

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле
Медицинский работник на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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САМАРА, 29 сен – РИА Новости. Посещение массовых мероприятий, объектов общепита, салонов красоты, фитнес-центров, кинотеатров и театров в Ульяновской области с 1 ноября будет возможно только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или подтверждения перенесенного COVID, сообщил избранный губернатор региона Алексей Русских.
"С 1 ноября массовые мероприятия с числом участников более 10 человек смогут посетить только граждане, имеющие сертификат о вакцинации, переболевшие коронавирусом или имеющие отрицательный тест ПЦР", - написал Русских в своем Instagram.
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Он добавил, что эти же условия предполагаются для получения услуг организаций общественного питания, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, иных подобных организаций, а также для посещения концертных и выставочных мероприятий.
Согласно указу, посещать их можно будет "при наличии... действующего QR-кода, или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтверждающих, что с даты вакцинации... прошло не более 12 месяцев", документа, подтверждающего отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, проведенный в последние 72 часа, справки о перенесенном не более полугода назад COVID.
Кроме того, с 1 октября несовершеннолетние смогут посещать торговые центры только в сопровождении родителей, ограничивается численность присутствующих при регистрации брака в торжественной обстановке - не более 10 человек. Дополнительное образование несовершеннолетних будет организовано в двух форматах: в малокомплектных группах численностью не более 10 человек в образовательных организациях, где они обучаются, а также в виде индивидуальных занятий.
Дополнительные ограничения, которые продлятся по 1 декабря, Русских объяснил высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в регионе, показателями летальности выше среднероссийских, а также низким процентом вакцинированных, который составляет 45,2%.
В Ульяновской области лабораторно подтверждены 82 738 случаев заражения, в том числе 314 за последние сутки, скончались 2578 человек с COVID-19, выздоровели 72 872 человека.
 
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