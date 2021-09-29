https://ria.ru/20210929/uderzhanie-1752381047.html

СК проверяет информацию о незаконном удержании мужчины в доме престарелых

СК проверяет информацию о незаконном удержании мужчины в доме престарелых - РИА Новости, 29.09.2021

СК проверяет информацию о незаконном удержании мужчины в доме престарелых

Подмосковные следователи проверят информацию СМИ о незаконном удержании 56-летнего мужчины в доме престарелых в Подольске, сообщила журналистам старший помощник РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:54

2021-09-29T18:54

2021-09-29T20:32

происшествия

подольск

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Подмосковные следователи проверят информацию СМИ о незаконном удержании 56-летнего мужчины в доме престарелых в Подольске, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, в СМИ 29 сентября появились сообщения, что 56-летнего мужчину удерживают в одном из домов престарелых. Согласно этим данным, мужчине якобы на протяжении года не давали связаться ни с кем по телефону, теперь он просит расторгнуть договор, чтобы уйти домой к родственникам."По данной публикации СМИ следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области организована проверка", - сказала Врадий.Информацию проверяет и прокуратура. "В ходе проверки, проведение которой поручено Подольской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего", - сообщается в Telegram-канале подмосковного надзорного ведомства. Добавляется, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки следствия поставлены на контроль.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что московского поэта Олега Дегтярева удерживают в доме престарелых и не дают связаться с родственниками, мужчина оказался в доме престарелых якобы по вине "далеких" родственников, которые напоили его и дали подписать бумагу. Указывалось, что мужчина очнулся уже в доме престарелых без телефона и документов, позднее, находясь там, он неудачно упал, ему пришлось ампутировать ногу. По данным Telegram-канала, мужчина лишь спустя год смог связаться с единственной родственницей, номер которой он помнил.

https://ria.ru/20210823/proverka-1746812770.html

подольск

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, подольск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия