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СК проверяет информацию о незаконном удержании мужчины в доме престарелых
СК проверяет информацию о незаконном удержании мужчины в доме престарелых - РИА Новости, 29.09.2021
СК проверяет информацию о незаконном удержании мужчины в доме престарелых
Подмосковные следователи проверят информацию СМИ о незаконном удержании 56-летнего мужчины в доме престарелых в Подольске, сообщила журналистам старший помощник РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:54
2021-09-29T20:32
происшествия
подольск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Подмосковные следователи проверят информацию СМИ о незаконном удержании 56-летнего мужчины в доме престарелых в Подольске, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, в СМИ 29 сентября появились сообщения, что 56-летнего мужчину удерживают в одном из домов престарелых. Согласно этим данным, мужчине якобы на протяжении года не давали связаться ни с кем по телефону, теперь он просит расторгнуть договор, чтобы уйти домой к родственникам."По данной публикации СМИ следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области организована проверка", - сказала Врадий.Информацию проверяет и прокуратура. "В ходе проверки, проведение которой поручено Подольской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего", - сообщается в Telegram-канале подмосковного надзорного ведомства. Добавляется, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки следствия поставлены на контроль.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что московского поэта Олега Дегтярева удерживают в доме престарелых и не дают связаться с родственниками, мужчина оказался в доме престарелых якобы по вине "далеких" родственников, которые напоили его и дали подписать бумагу. Указывалось, что мужчина очнулся уже в доме престарелых без телефона и документов, позднее, находясь там, он неудачно упал, ему пришлось ампутировать ногу. По данным Telegram-канала, мужчина лишь спустя год смог связаться с единственной родственницей, номер которой он помнил.
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подольск
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
18:54 29.09.2021 (обновлено: 20:32 29.09.2021)
 
СК проверяет информацию о незаконном удержании мужчины в доме престарелых

СК проверяет информацию о незаконном удержании мужчины в подмосковном доме престарелых

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Подмосковные следователи проверят информацию СМИ о незаконном удержании 56-летнего мужчины в доме престарелых в Подольске, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По ее словам, в СМИ 29 сентября появились сообщения, что 56-летнего мужчину удерживают в одном из домов престарелых. Согласно этим данным, мужчине якобы на протяжении года не давали связаться ни с кем по телефону, теперь он просит расторгнуть договор, чтобы уйти домой к родственникам.
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"По данной публикации СМИ следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области организована проверка", - сказала Врадий.
Информацию проверяет и прокуратура. "В ходе проверки, проведение которой поручено Подольской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего", - сообщается в Telegram-канале подмосковного надзорного ведомства. Добавляется, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки следствия поставлены на контроль.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что московского поэта Олега Дегтярева удерживают в доме престарелых и не дают связаться с родственниками, мужчина оказался в доме престарелых якобы по вине "далеких" родственников, которые напоили его и дали подписать бумагу. Указывалось, что мужчина очнулся уже в доме престарелых без телефона и документов, позднее, находясь там, он неудачно упал, ему пришлось ампутировать ногу. По данным Telegram-канала, мужчина лишь спустя год смог связаться с единственной родственницей, номер которой он помнил.
 
ПроисшествияПодольскМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Ольга ВрадийРоссия
 
 
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