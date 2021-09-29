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На Кубани мужчину заподозрили в убийстве пожилых соседей
На Кубани мужчину заподозрили в убийстве пожилых соседей - РИА Новости, 29.09.2021
На Кубани мужчину заподозрили в убийстве пожилых соседей
Управление Следственного комитета Краснодарского края возбудило уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который тайно проник в соседский двор пожилой... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:38
2021-09-29T16:38
происшествия
краснодарский край
выселковский район
россия
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СОЧИ, 29 сен – РИА Новости. Управление Следственного комитета Краснодарского края возбудило уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который тайно проник в соседский двор пожилой пары в Выселковском районе, убил супругов, а затем устроил поджог, сообщает ведомство.По информации следствия, вечером 27 сентября мужчина перелез через забор, чтобы украсть металл из двора соседей. Однако хозяин дома увидел злоумышленника и вышел к нему во двор. Между мужчинами завязался конфликт, после чего 36-летний мужчина нанёс семь ножевых ударов 79-летнему хозяину дома. Столько же ножевых ранений он нанёс 81-летней супруге хозяина дома. После инцидента мужчина заволок тела в дом и поджег здание, скрывшись с места происшествия."По данному факту Кореновским межрайонным следственным отделом СКР по краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится сообщении.Отмечается, что обстоятельства произошедшего уточняются, уголовное расследование продолжается, а подозреваемый заключён под стражу."В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчёркивается в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20210929/strelba-1752343418.html
https://ria.ru/20210927/prigovor-1752026075.html
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происшествия, краснодарский край, выселковский район, россия
16:38 29.09.2021
 
На Кубани мужчину заподозрили в убийстве пожилых соседей

На Кубани 36-летнего мужчину заподозрили в убийстве пожилых соседей и поджоге

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : СК РФ
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СОЧИ, 29 сен – РИА Новости. Управление Следственного комитета Краснодарского края возбудило уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который тайно проник в соседский двор пожилой пары в Выселковском районе, убил супругов, а затем устроил поджог, сообщает ведомство.
По информации следствия, вечером 27 сентября мужчина перелез через забор, чтобы украсть металл из двора соседей. Однако хозяин дома увидел злоумышленника и вышел к нему во двор. Между мужчинами завязался конфликт, после чего 36-летний мужчина нанёс семь ножевых ударов 79-летнему хозяину дома. Столько же ножевых ранений он нанёс 81-летней супруге хозяина дома. После инцидента мужчина заволок тела в дом и поджег здание, скрывшись с места происшествия.
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"По данному факту Кореновским межрайонным следственным отделом СКР по краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится сообщении.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего уточняются, уголовное расследование продолжается, а подозреваемый заключён под стражу.
"В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчёркивается в сообщении ведомства.
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