https://ria.ru/20210929/ubiystvo-1752288252.html
В Ижевске осудили мужчину, убившего собутыльника за отказ кукарекать
В Ижевске осудили мужчину, убившего собутыльника за отказ кукарекать - РИА Новости, 29.09.2021
В Ижевске осудили мужчину, убившего собутыльника за отказ кукарекать
Житель Ижевска осужден на 9 лет колонии строгого режима за убийство оппонента по шашкам из-за того, что проигравший отказался кукарекать на балконе, сообщает... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:33
2021-09-29T12:33
2021-09-29T12:33
происшествия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Житель Ижевска осужден на 9 лет колонии строгого режима за убийство оппонента по шашкам из-за того, что проигравший отказался кукарекать на балконе, сообщает прокуратура Удмуртии.Судом установлено, что в июле 2021 года подсудимый, находясь в квартире по месту жительства, в ходе совместного распития спиртного со своим знакомым после игры в шашки нанес ему удар ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте преступления. Как ранее сообщала прокуратура Удмуртии, условия игры заключались в том, что проигравший должен выйти на балкон и громко прокричать "кукареку". Но потерпевший, проиграв, отказался выполнить условие, вследствие чего и произошел конфликт."Суд признал подсудимого виновным по статье 105 УК РФ (убийство) и, с учетом позиции прокурора, назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210827/ubiystvo-1747488132.html
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происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), россия
В Ижевске осудили мужчину, убившего собутыльника за отказ кукарекать
Житель Ижевска, убивший собутыльника за отказ кукарекать, получил девять лет колонии