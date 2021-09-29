Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/ubiystvo-1752288252.html
В Ижевске осудили мужчину, убившего собутыльника за отказ кукарекать
В Ижевске осудили мужчину, убившего собутыльника за отказ кукарекать - РИА Новости, 29.09.2021
В Ижевске осудили мужчину, убившего собутыльника за отказ кукарекать
Житель Ижевска осужден на 9 лет колонии строгого режима за убийство оппонента по шашкам из-за того, что проигравший отказался кукарекать на балконе, сообщает... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:33
2021-09-29T12:33
происшествия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Житель Ижевска осужден на 9 лет колонии строгого режима за убийство оппонента по шашкам из-за того, что проигравший отказался кукарекать на балконе, сообщает прокуратура Удмуртии.Судом установлено, что в июле 2021 года подсудимый, находясь в квартире по месту жительства, в ходе совместного распития спиртного со своим знакомым после игры в шашки нанес ему удар ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте преступления. Как ранее сообщала прокуратура Удмуртии, условия игры заключались в том, что проигравший должен выйти на балкон и громко прокричать "кукареку". Но потерпевший, проиграв, отказался выполнить условие, вследствие чего и произошел конфликт."Суд признал подсудимого виновным по статье 105 УК РФ (убийство) и, с учетом позиции прокурора, назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210827/ubiystvo-1747488132.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), россия
12:33 29.09.2021
 
В Ижевске осудили мужчину, убившего собутыльника за отказ кукарекать

Житель Ижевска, убивший собутыльника за отказ кукарекать, получил девять лет колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Житель Ижевска осужден на 9 лет колонии строгого режима за убийство оппонента по шашкам из-за того, что проигравший отказался кукарекать на балконе, сообщает прокуратура Удмуртии.
Судом установлено, что в июле 2021 года подсудимый, находясь в квартире по месту жительства, в ходе совместного распития спиртного со своим знакомым после игры в шашки нанес ему удар ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте преступления. Как ранее сообщала прокуратура Удмуртии, условия игры заключались в том, что проигравший должен выйти на балкон и громко прокричать "кукареку". Но потерпевший, проиграв, отказался выполнить условие, вследствие чего и произошел конфликт.
"Суд признал подсудимого виновным по статье 105 УК РФ (убийство) и, с учетом позиции прокурора, назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 12:18
Житель Бурятии убил и сжег трех человек после отказа дать опохмелиться
 
ПроисшествияИжевскУдмуртская Республика (Удмуртия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:42Глава турецкой разведки сопровождает Эрдогана, прибывшего в Россию
13:41Появилось видео из штаб-квартиры компании Group-IB, где прошли обыски
13:38Путин начал переговоры с Эрдоганом
13:37В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима
13:33Официальный курс евро на четверг вырос на 20 копеек
13:33В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалую девочку
13:33Экс-чиновника мэрии Владивостока обвинили в получении крупной взятки
13:30Рабочая группа по подготовке первого заседания в ГД соберется 5 октября
13:29Путин поздравил Берлускони с 85-летием
13:26Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России
13:24ЦИК передал другим кандидатам 72 вакантных мандата "Единой России"
13:22Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией
13:20В Минэкономики Германии оценили безопасность энергопоставок
13:18Названы десять лучших российских изобретений XXI века
13:17Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для белорусских чиновников
13:13Москвичам рассказали о погоде в выходные
13:12Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд
13:09В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
13:08Арест Сачкова не связан с работой в МГТУ им Н.Э. Баумана, заявили в вузе
13:07В Амурской области будут судить подростков, осквернивших Мемориал Победы
Лента новостейМолния