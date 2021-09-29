https://ria.ru/20210929/ubiystvo-1752281029.html

Лукашенко пообещал не оставить безнаказанным убийство сотрудника КГБ

Лукашенко пообещал не оставить безнаказанным убийство сотрудника КГБ - РИА Новости, 29.09.2021

Лукашенко пообещал не оставить безнаказанным убийство сотрудника КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко мгновенно получил информацию об убийстве сотрудника КГБ, пообещал, что безнаказанным это не останется, заявила в среду... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:58

2021-09-29T11:58

2021-09-29T12:47

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МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко мгновенно получил информацию об убийстве сотрудника КГБ, пообещал, что безнаказанным это не останется, заявила в среду пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.На вопрос о реакции Лукашенко на произошедшее пресс-секретарь процитировала главу государства: "Безнаказанным это не останется". Эйсмонт добавила, что белорусский президент соболезнует и сопереживает семье погибшего сотрудника КГБ.Во вторник Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.Государственный телеканал "Беларусь 1" продемонстрировал в вечернем эфире видео инцидента, на котором молодой мужчина стреляет из ружья в силовиков, и его предполагаемый Instagram-аккаунт. Судя по данным аккаунта, его владельцем является Андрей Зельцер. Телеканал отмечает, что в соцсетях этого человека размещено в том числе фото заряженного ружья, "похожего на то, из которого стрелял преступник". Между тем местные интернет-ресурсы сообщили, что стрелявшему на опубликованном видео инцидента 32 года, он сотрудник крупной IT-компании, был женат и имел ребенка младшего школьного возраста.

https://ria.ru/20210928/belorussiya-1752239858.html

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кгб белоруссии, в мире, белоруссия, александр лукашенко, следственный комитет белоруссии