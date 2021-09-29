11:58 29.09.2021 (обновлено: 12:47 29.09.2021)
Лукашенко пообещал не оставить безнаказанным убийство сотрудника КГБ
Лукашенко пообещал не оставить безнаказанным убийство сотрудника КГБ в Минске
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко мгновенно получил информацию об убийстве сотрудника КГБ, пообещал, что безнаказанным это не останется, заявила в среду пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
"Президент вчера мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии. Сразу поручил разобраться буквально посекундно - не все детали были известны. Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье", - цитирует Эйсмонт агентство Sputnik.
На вопрос о реакции Лукашенко на произошедшее пресс-секретарь процитировала главу государства: "Безнаказанным это не останется". Эйсмонт добавила, что белорусский президент соболезнует и сопереживает семье погибшего сотрудника КГБ.
Во вторник Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.
Государственный телеканал "Беларусь 1" продемонстрировал в вечернем эфире видео инцидента, на котором молодой мужчина стреляет из ружья в силовиков, и его предполагаемый Instagram-аккаунт. Судя по данным аккаунта, его владельцем является Андрей Зельцер. Телеканал отмечает, что в соцсетях этого человека размещено в том числе фото заряженного ружья, "похожего на то, из которого стрелял преступник". Между тем местные интернет-ресурсы сообщили, что стрелявшему на опубликованном видео инцидента 32 года, он сотрудник крупной IT-компании, был женат и имел ребенка младшего школьного возраста.