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Турецкая компания построит возле Киева центр по обслуживанию беспилотников
Турецкая компания построит возле Киева центр по обслуживанию беспилотников - РИА Новости, 29.09.2021
Турецкая компания построит возле Киева центр по обслуживанию беспилотников
Минобороны Украины и турецкая Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T19:02
2021-09-29T19:02
в мире
украина
турция
владимир зеленский
министерство обороны украины
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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Минобороны Украины и турецкая Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева, говорится в сообщении офиса президента Украины."В присутствии президента Украины Владимира Зеленского был подписан меморандум о сотрудничестве между министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также для обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar", - сообщили в офисе президента.С украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, с турецкой - генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар. Подписание состоялось в присутствии Зеленского. Он лично от себя и от украинского народа выразил благодарность президенту Турции Тайипу Эрдогану за поддержку реализации этого проекта."Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины", - цитирует слова Зеленского его пресс-служба.Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих министерству обороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту и модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будут обучать и готовить персонал, который будет работать с этими беспилотниками. Планируется, что впоследствии на Украине будет построено и будет работать ряд таких центров.Министерство обороны Украины также подтвердило планы по налаживанию украинского-турецкого производства турецких беспилотников. В частности, Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство на Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты.
https://ria.ru/20210922/krym-1751321208.html
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в мире, украина, турция, владимир зеленский, министерство обороны украины
19:02 29.09.2021
 
Турецкая компания построит возле Киева центр по обслуживанию беспилотников

Турецкая Bayraktar построит возле Киева центр по обслуживанию беспилотников

CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk / Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk /
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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Минобороны Украины и турецкая Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева, говорится в сообщении офиса президента Украины.
"В присутствии президента Украины Владимира Зеленского был подписан меморандум о сотрудничестве между министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также для обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar", - сообщили в офисе президента.
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С украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, с турецкой - генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар. Подписание состоялось в присутствии Зеленского. Он лично от себя и от украинского народа выразил благодарность президенту Турции Тайипу Эрдогану за поддержку реализации этого проекта.
"Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины", - цитирует слова Зеленского его пресс-служба.
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Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих министерству обороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту и модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будут обучать и готовить персонал, который будет работать с этими беспилотниками. Планируется, что впоследствии на Украине будет построено и будет работать ряд таких центров.
Министерство обороны Украины также подтвердило планы по налаживанию украинского-турецкого производства турецких беспилотников. В частности, Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство на Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты.
 
В миреУкраинаТурцияВладимир ЗеленскийМинистерство обороны Украины
 
 
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