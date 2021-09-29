https://ria.ru/20210929/turtsiya-1752383536.html

Турецкая компания построит возле Киева центр по обслуживанию беспилотников

Турецкая компания построит возле Киева центр по обслуживанию беспилотников - РИА Новости, 29.09.2021

Турецкая компания построит возле Киева центр по обслуживанию беспилотников

Минобороны Украины и турецкая Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T19:02

2021-09-29T19:02

2021-09-29T19:02

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украина

турция

владимир зеленский

министерство обороны украины

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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Минобороны Украины и турецкая Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева, говорится в сообщении офиса президента Украины."В присутствии президента Украины Владимира Зеленского был подписан меморандум о сотрудничестве между министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также для обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar", - сообщили в офисе президента.С украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, с турецкой - генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар. Подписание состоялось в присутствии Зеленского. Он лично от себя и от украинского народа выразил благодарность президенту Турции Тайипу Эрдогану за поддержку реализации этого проекта."Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины", - цитирует слова Зеленского его пресс-служба.Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих министерству обороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту и модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будут обучать и готовить персонал, который будет работать с этими беспилотниками. Планируется, что впоследствии на Украине будет построено и будет работать ряд таких центров.Министерство обороны Украины также подтвердило планы по налаживанию украинского-турецкого производства турецких беспилотников. В частности, Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство на Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты.

https://ria.ru/20210922/krym-1751321208.html

https://ria.ru/20210927/bespilotniki-1751996811.html

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в мире, украина, турция, владимир зеленский, министерство обороны украины