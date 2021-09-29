Турецкая компания построит возле Киева центр по обслуживанию беспилотников
Турецкая Bayraktar построит возле Киева центр по обслуживанию беспилотников
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"В присутствии президента Украины Владимира Зеленского был подписан меморандум о сотрудничестве между министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также для обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar", - сообщили в офисе президента.
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С украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, с турецкой - генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар. Подписание состоялось в присутствии Зеленского. Он лично от себя и от украинского народа выразил благодарность президенту Турции Тайипу Эрдогану за поддержку реализации этого проекта.
"Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины", - цитирует слова Зеленского его пресс-служба.
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Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих министерству обороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту и модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будут обучать и готовить персонал, который будет работать с этими беспилотниками. Планируется, что впоследствии на Украине будет построено и будет работать ряд таких центров.
Министерство обороны Украины также подтвердило планы по налаживанию украинского-турецкого производства турецких беспилотников. В частности, Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство на Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты.