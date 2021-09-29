https://ria.ru/20210929/turtsiya-1752319838.html

Турция продлила действующие условия выезда для иностранных туристов

Турция продлила действующие условия выезда для иностранных туристов - РИА Новости, 29.09.2021

Турция продлила действующие условия выезда для иностранных туристов

По информации туроператоров, условия въезда в Турцию, которые действовали до 30 сентября 2021 года, продлены до дальнейших распоряжений властей, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:23

2021-09-29T18:23

2021-09-29T18:23

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. По информации туроператоров, условия въезда в Турцию, которые действовали до 30 сентября 2021 года, продлены до дальнейших распоряжений властей, сообщает АТОР.Сейчас, чтобы попасть в страну, туристам нужно предъявить сертификат о вакцинации (там одобрен "Спутник V") или справку о перенесенном в течение последних шести месяцев коронавирусе. При наличии одного из этих документов они освобождаются от сдачи ПЦР-теста.Невакцинированным и не болевшим туристам старше 12 лет понадобится справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до предполагаемого прибытия. Детям младше 12 лет она не нужна.Напомним, несмотря на действующие ограничения, Турцию с начала года посетило 2,5 миллиона россиян.

https://ria.ru/20210929/turtsiya-1752314983.html

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2021

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