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Туризм
https://ria.ru/20210929/turtsiya-1752319838.html
Турция продлила действующие условия выезда для иностранных туристов
Турция продлила действующие условия выезда для иностранных туристов - РИА Новости, 29.09.2021
Турция продлила действующие условия выезда для иностранных туристов
По информации туроператоров, условия въезда в Турцию, которые действовали до 30 сентября 2021 года, продлены до дальнейших распоряжений властей, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:23
2021-09-29T18:23
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новости - туризм
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. По информации туроператоров, условия въезда в Турцию, которые действовали до 30 сентября 2021 года, продлены до дальнейших распоряжений властей, сообщает АТОР.Сейчас, чтобы попасть в страну, туристам нужно предъявить сертификат о вакцинации (там одобрен "Спутник V") или справку о перенесенном в течение последних шести месяцев коронавирусе. При наличии одного из этих документов они освобождаются от сдачи ПЦР-теста.Невакцинированным и не болевшим туристам старше 12 лет понадобится справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до предполагаемого прибытия. Детям младше 12 лет она не нужна.Напомним, несмотря на действующие ограничения, Турцию с начала года посетило 2,5 миллиона россиян.
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отдых, турция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь, туризм, отдых на море
18:23 29.09.2021
 
Турция продлила действующие условия выезда для иностранных туристов

Текущие условия въезда в Турцию продлены до дальнейших распоряжений

© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкТуристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. По информации туроператоров, условия въезда в Турцию, которые действовали до 30 сентября 2021 года, продлены до дальнейших распоряжений властей, сообщает АТОР.
Сейчас, чтобы попасть в страну, туристам нужно предъявить сертификат о вакцинации (там одобрен "Спутник V") или справку о перенесенном в течение последних шести месяцев коронавирусе. При наличии одного из этих документов они освобождаются от сдачи ПЦР-теста.
Невакцинированным и не болевшим туристам старше 12 лет понадобится справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до предполагаемого прибытия. Детям младше 12 лет она не нужна.
Напомним, несмотря на действующие ограничения, Турцию с начала года посетило 2,5 миллиона россиян.
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