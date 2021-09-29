https://ria.ru/20210929/turtsiya-1752314424.html

Путин назвал число россиян, посетивших Турцию с начала года

Путин назвал число россиян, посетивших Турцию с начала года - РИА Новости, 29.09.2021

Путин назвал число россиян, посетивших Турцию с начала года

Турцию в текущем годе посетили 2,5 миллиона туристов из РФ, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:14

2021-09-29T14:14

2021-09-29T14:14

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владимир путин

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россия

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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Турцию в текущем годе посетили 2,5 миллиона туристов из РФ, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом."В 2019 году Турцию посетило 6,8 миллиона российских туристов. А в 2020 только 1,5 миллиона. Сейчас ситуация постепенно исправляется, за 9 месяцев текущего года 2,5 миллиона российских туристов", - сказал он.Путин отметил, что пандемия нанесла очень большой урон туристической отрасли в мире.

https://ria.ru/20210929/otnosheniya-1752154115.html

турция

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2021

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реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, новости - туризм, россия