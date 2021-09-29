https://ria.ru/20210929/turtsiya-1752310209.html

Путин заявил об успешном сотрудничестве с Турцией по международной линии

Путин заявил об успешном сотрудничестве с Турцией по международной линии - РИА Новости, 29.09.2021

Путин заявил об успешном сотрудничестве с Турцией по международной линии

Россия и Турция успешно сотрудничают по международной линии, включая Ливию и Сирию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:54

2021-09-29T13:54

2021-09-29T14:18

в мире

сирия

ливия

владимир путин

россия

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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Россия и Турция успешно сотрудничают по международной линии, включая Ливию и Сирию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи."На международной линии мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию, и наши контакты, согласование позиций по Ливии. Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.Путин добавил, что сотрудничество стран является гарантией стабильности.

https://ria.ru/20210929/otnosheniya-1752154115.html

сирия

ливия

россия

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в мире, сирия, ливия, владимир путин, россия