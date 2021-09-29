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Путин заявил об успешном сотрудничестве с Турцией по международной линии
Путин заявил об успешном сотрудничестве с Турцией по международной линии - РИА Новости, 29.09.2021
Путин заявил об успешном сотрудничестве с Турцией по международной линии
Россия и Турция успешно сотрудничают по международной линии, включая Ливию и Сирию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:54
2021-09-29T13:54
2021-09-29T14:18
в мире
сирия
ливия
владимир путин
россия
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Россия и Турция успешно сотрудничают по международной линии, включая Ливию и Сирию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи."На международной линии мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию, и наши контакты, согласование позиций по Ливии. Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.Путин добавил, что сотрудничество стран является гарантией стабильности.
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в мире, сирия, ливия, владимир путин, россия
13:54 29.09.2021 (обновлено: 14:18 29.09.2021)
Путин заявил об успешном сотрудничестве с Турцией по международной линии
Путин: Россия и Турция успешно сотрудничают по международной линии, включая Ливию и Сирию