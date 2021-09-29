Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/turtsiya-1752306385.html
Эрдоган прибыл в Россию в сопровождении главы турецкой разведки
Эрдоган прибыл в Россию в сопровождении главы турецкой разведки - РИА Новости, 29.09.2021
Эрдоган прибыл в Россию в сопровождении главы турецкой разведки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в с визитом в Сочи, его сопровождает глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, передает... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:42
2021-09-29T14:13
в мире
реджеп тайип эрдоган
сочи
владимир путин
хакан фидан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_33aeac439cb546ce002effc3d2005b05.jpg
АНКАРА, 29 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в с визитом в Сочи, его сопровождает глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, передает агентство Anadolu.Кроме того, в делегацию вошли глава Управления по связям администрации Эрдогана Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Ибрагим Калын.Как сообщали в Кремле, лидеры России и Турции намерены обсудить различные аспекты двустороннего партнерства, а также обменяться мнениями по международным вопросам, в том числе по ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Президенты сперва поговорят один на один, а затем последует рабочий завтрак.Для Путина эта встреча будет первой очной после того, как 14 сентября он ушел на самоизоляцию.
https://ria.ru/20210929/erdogan-1752203238.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_75096c82bde9671a4f4424e65774c6dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, реджеп тайип эрдоган, сочи, владимир путин, хакан фидан
13:42 29.09.2021 (обновлено: 14:13 29.09.2021)
 
Эрдоган прибыл в Россию в сопровождении главы турецкой разведки

Эрдоган прибыл в Сочи в сопровождении главы турецкой разведки Хакана Фидана

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в с визитом в Сочи, его сопровождает глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, передает агентство Anadolu.
Кроме того, в делегацию вошли глава Управления по связям администрации Эрдогана Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Ибрагим Калын.
Как сообщали в Кремле, лидеры России и Турции намерены обсудить различные аспекты двустороннего партнерства, а также обменяться мнениями по международным вопросам, в том числе по ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Президенты сперва поговорят один на один, а затем последует рабочий завтрак.
Для Путина эта встреча будет первой очной после того, как 14 сентября он ушел на самоизоляцию.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выходит из самолета - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 08:00
"Все закончится большим сюрпризом". Зачем Эрдоган летит к Путину
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганСочиВладимир ПутинХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29"Ведомости": Facebook в России грозит миллиардный штраф
05:06Источник сообщил подробности обысков у вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
Лента новостейМолния