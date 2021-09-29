https://ria.ru/20210929/turtsiya-1752306385.html

Эрдоган прибыл в Россию в сопровождении главы турецкой разведки

Эрдоган прибыл в Россию в сопровождении главы турецкой разведки - РИА Новости, 29.09.2021

Эрдоган прибыл в Россию в сопровождении главы турецкой разведки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в с визитом в Сочи, его сопровождает глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, передает... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:42

2021-09-29T13:42

2021-09-29T14:13

в мире

реджеп тайип эрдоган

сочи

владимир путин

хакан фидан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_33aeac439cb546ce002effc3d2005b05.jpg

АНКАРА, 29 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в с визитом в Сочи, его сопровождает глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, передает агентство Anadolu.Кроме того, в делегацию вошли глава Управления по связям администрации Эрдогана Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Ибрагим Калын.Как сообщали в Кремле, лидеры России и Турции намерены обсудить различные аспекты двустороннего партнерства, а также обменяться мнениями по международным вопросам, в том числе по ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Президенты сперва поговорят один на один, а затем последует рабочий завтрак.Для Путина эта встреча будет первой очной после того, как 14 сентября он ушел на самоизоляцию.

https://ria.ru/20210929/erdogan-1752203238.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, реджеп тайип эрдоган, сочи, владимир путин, хакан фидан