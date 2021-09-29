https://ria.ru/20210929/turtsiya-1752306385.html
Эрдоган прибыл в Россию в сопровождении главы турецкой разведки
Эрдоган прибыл в Россию в сопровождении главы турецкой разведки - РИА Новости, 29.09.2021
Эрдоган прибыл в Россию в сопровождении главы турецкой разведки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в с визитом в Сочи, его сопровождает глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, передает... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:42
2021-09-29T13:42
2021-09-29T14:13
в мире
реджеп тайип эрдоган
сочи
владимир путин
хакан фидан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_33aeac439cb546ce002effc3d2005b05.jpg
АНКАРА, 29 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в с визитом в Сочи, его сопровождает глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, передает агентство Anadolu.Кроме того, в делегацию вошли глава Управления по связям администрации Эрдогана Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Ибрагим Калын.Как сообщали в Кремле, лидеры России и Турции намерены обсудить различные аспекты двустороннего партнерства, а также обменяться мнениями по международным вопросам, в том числе по ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Президенты сперва поговорят один на один, а затем последует рабочий завтрак.Для Путина эта встреча будет первой очной после того, как 14 сентября он ушел на самоизоляцию.
https://ria.ru/20210929/erdogan-1752203238.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_75096c82bde9671a4f4424e65774c6dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, реджеп тайип эрдоган, сочи, владимир путин, хакан фидан
13:42 29.09.2021 (обновлено: 14:13 29.09.2021)
Эрдоган прибыл в Россию в сопровождении главы турецкой разведки
Эрдоган прибыл в Сочи в сопровождении главы турецкой разведки Хакана Фидана