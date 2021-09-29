https://ria.ru/20210929/tsepkalo-1752370069.html

В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера Цепкало

В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера Цепкало - РИА Новости, 29.09.2021

В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера Цепкало

Следственный комитет Белоруссии заявил, что в отношении находящегося за границей оппозиционного политика Валерия Цепкало возбуждено еще одно уголовное дело - за РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:59

2021-09-29T17:59

2021-09-29T18:28

белоруссия

следственный комитет белоруссии

в мире

кгб белоруссии

валерий цепкало

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МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии заявил, что в отношении находящегося за границей оппозиционного политика Валерия Цепкало возбуждено еще одно уголовное дело - за призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности республики."Находящийся за пределами Беларуси В.Цепкало 29 сентября этого года разместил в интернете видеозапись, в которой назвал убийство сотрудника КГБ "примером того, как надо бороться" для всех жителей Республики Беларусь, публично призвал к вооруженному захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, а также совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК."По данному факту главным управлением по расследованию организованной преступности и коррупции Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.По данным СК, данное уголовное дело соединено производством с делом о коррупции, фигурантом которого также является Цепкало, находящийся в розыске.Во вторник Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.В СК отметили, что после появления информации о трагедии в интернете "различные деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами Республики Беларусь, стали призывать к насилию в отношении правоохранителей и даже к убийствам". "Следственный комитет обращает внимание граждан, что за подобного рода деяния предусмотрена уголовная ответственность. Виновные лица устанавливаются, их действиям будет дана принципиальная правовая оценка", - подчеркивается в сообщении.Во вторник Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.

https://ria.ru/20210929/ubiystvo-1752281029.html

https://ria.ru/20210928/kgb-1752233711.html

https://ria.ru/20210929/okhota-1752272981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, следственный комитет белоруссии, в мире, кгб белоруссии, валерий цепкало