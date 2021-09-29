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В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера Цепкало
В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера Цепкало - РИА Новости, 29.09.2021
В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера Цепкало
Следственный комитет Белоруссии заявил, что в отношении находящегося за границей оппозиционного политика Валерия Цепкало возбуждено еще одно уголовное дело - за РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:59
2021-09-29T18:28
белоруссия
следственный комитет белоруссии
в мире
кгб белоруссии
валерий цепкало
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МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии заявил, что в отношении находящегося за границей оппозиционного политика Валерия Цепкало возбуждено еще одно уголовное дело - за призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности республики."Находящийся за пределами Беларуси В.Цепкало 29 сентября этого года разместил в интернете видеозапись, в которой назвал убийство сотрудника КГБ "примером того, как надо бороться" для всех жителей Республики Беларусь, публично призвал к вооруженному захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, а также совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК."По данному факту главным управлением по расследованию организованной преступности и коррупции Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.По данным СК, данное уголовное дело соединено производством с делом о коррупции, фигурантом которого также является Цепкало, находящийся в розыске.Во вторник Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.В СК отметили, что после появления информации о трагедии в интернете "различные деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами Республики Беларусь, стали призывать к насилию в отношении правоохранителей и даже к убийствам". "Следственный комитет обращает внимание граждан, что за подобного рода деяния предусмотрена уголовная ответственность. Виновные лица устанавливаются, их действиям будет дана принципиальная правовая оценка", - подчеркивается в сообщении.Во вторник Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.
https://ria.ru/20210929/ubiystvo-1752281029.html
https://ria.ru/20210928/kgb-1752233711.html
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белоруссия, следственный комитет белоруссии, в мире, кгб белоруссии, валерий цепкало
17:59 29.09.2021 (обновлено: 18:28 29.09.2021)
 
В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера Цепкало

СК Белоруссии возбудил уголовное дело против Цепкало за призывы к деструктивным действиям

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБелорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Москве
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии заявил, что в отношении находящегося за границей оппозиционного политика Валерия Цепкало возбуждено еще одно уголовное дело - за призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности республики.
"Находящийся за пределами Беларуси В.Цепкало 29 сентября этого года разместил в интернете видеозапись, в которой назвал убийство сотрудника КГБ "примером того, как надо бороться" для всех жителей Республики Беларусь, публично призвал к вооруженному захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, а также совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
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"По данному факту главным управлением по расследованию организованной преступности и коррупции Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.
По данным СК, данное уголовное дело соединено производством с делом о коррупции, фигурантом которого также является Цепкало, находящийся в розыске.
Во вторник Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.
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В СК отметили, что после появления информации о трагедии в интернете "различные деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами Республики Беларусь, стали призывать к насилию в отношении правоохранителей и даже к убийствам". "Следственный комитет обращает внимание граждан, что за подобного рода деяния предусмотрена уголовная ответственность. Виновные лица устанавливаются, их действиям будет дана принципиальная правовая оценка", - подчеркивается в сообщении.
Во вторник Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.
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БелоруссияСледственный комитет БелоруссииВ миреКГБ БелоруссииВалерий Цепкало
 
 
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