В Киеве приветствовали решение закрыть YouTube-каналы RT Deutsch
Министр культуры Украины Ткаченко напомнил об опыте закрытия трех оппозиционных каналов
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, комментируя блокировку сервисом YouТube каналов RT на немецком языке, напомнил об украинском опыте борьбы с альтернативной точкой зрения на телевидении – закрытии трех оппозиционных украинских телеканалов.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор в ответ заявил о том, что владельцу YuoTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 млн рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
Глава минкульта Украины приветствовал решение закрыть YouTube-каналы RT.
"Говорят, на три вещи можно смотреть бесконечно. На огонь, на воду и на то, как YouTube блокирует кремлевские каналы… Украинский опыт запрета тройки каналов (председателя политсовета партии "Оппозиционной платформы — за жизнь" Виктора) Медведчука, а также блокировки пропагандистских соцсетей показывает, что это - фактически единственный способ борьбы с информационными атаками Кремля, на который он не может влиять", - добавил министр.
24 апреля, 11:03На Украине заблокировали YouTube-каналы ZIK, 112 и NewsOne
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Украина также заблокировала своим жителям доступ к российским телеканалам и интернет-ресурсам, что в Москве называют цензурой и нарушением свободы СМИ.
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