https://ria.ru/20210929/telekanaly-1752319339.html

В Киеве приветствовали решение закрыть YouTube-каналы RT Deutsch

В Киеве приветствовали решение закрыть YouTube-каналы RT Deutsch - РИА Новости, 29.09.2021

В Киеве приветствовали решение закрыть YouTube-каналы RT Deutsch

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, комментируя блокировку сервисом YouТube каналов RT на немецком языке, напомнил об... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:40

2021-09-29T14:40

2021-09-29T14:40

в мире

украина

москва

министерство культуры украины

112 украина

rt deutsch

телеканал rt

оппозиционная платформа - за жизнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_178:459:3003:2048_1920x0_80_0_0_69839c6fb47a61e45ddc3ec1c7668f09.jpg

КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, комментируя блокировку сервисом YouТube каналов RT на немецком языке, напомнил об украинском опыте борьбы с альтернативной точкой зрения на телевидении – закрытии трех оппозиционных украинских телеканалов.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор в ответ заявил о том, что владельцу YuoTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 млн рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.Глава минкульта Украины приветствовал решение закрыть YouTube-каналы RT.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Украина также заблокировала своим жителям доступ к российским телеканалам и интернет-ресурсам, что в Москве называют цензурой и нарушением свободы СМИ.

https://ria.ru/20210929/roskomnadzor-1752264969.html

https://ria.ru/20210424/blokirovka-1729748662.html

https://ria.ru/20210819/nash-1746433446.html

украина

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, москва, министерство культуры украины, 112 украина , rt deutsch, телеканал rt, оппозиционная платформа - за жизнь, россия