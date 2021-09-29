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https://ria.ru/20210929/telekanaly-1752319339.html
В Киеве приветствовали решение закрыть YouTube-каналы RT Deutsch
В Киеве приветствовали решение закрыть YouTube-каналы RT Deutsch - РИА Новости, 29.09.2021
В Киеве приветствовали решение закрыть YouTube-каналы RT Deutsch
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, комментируя блокировку сервисом YouТube каналов RT на немецком языке, напомнил об... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:40
2021-09-29T14:40
в мире
украина
москва
министерство культуры украины
112 украина
rt deutsch
телеканал rt
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, комментируя блокировку сервисом YouТube каналов RT на немецком языке, напомнил об украинском опыте борьбы с альтернативной точкой зрения на телевидении – закрытии трех оппозиционных украинских телеканалов.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор в ответ заявил о том, что владельцу YuoTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 млн рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.Глава минкульта Украины приветствовал решение закрыть YouTube-каналы RT.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Украина также заблокировала своим жителям доступ к российским телеканалам и интернет-ресурсам, что в Москве называют цензурой и нарушением свободы СМИ.
https://ria.ru/20210929/roskomnadzor-1752264969.html
https://ria.ru/20210424/blokirovka-1729748662.html
https://ria.ru/20210819/nash-1746433446.html
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в мире, украина, москва, министерство культуры украины, 112 украина , rt deutsch, телеканал rt, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
14:40 29.09.2021
 
В Киеве приветствовали решение закрыть YouTube-каналы RT Deutsch

Министр культуры Украины Ткаченко напомнил об опыте закрытия трех оппозиционных каналов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, комментируя блокировку сервисом YouТube каналов RT на немецком языке, напомнил об украинском опыте борьбы с альтернативной точкой зрения на телевидении – закрытии трех оппозиционных украинских телеканалов.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор в ответ заявил о том, что владельцу YuoTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 млн рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за удаления каналов RT
Глава минкульта Украины приветствовал решение закрыть YouTube-каналы RT.
"Говорят, на три вещи можно смотреть бесконечно. На огонь, на воду и на то, как YouTube блокирует кремлевские каналы… Украинский опыт запрета тройки каналов (председателя политсовета партии "Оппозиционной платформы — за жизнь" Виктора) Медведчука, а также блокировки пропагандистских соцсетей показывает, что это - фактически единственный способ борьбы с информационными атаками Кремля, на который он не может влиять", - добавил министр.
Экран монитора с новостной статьей о закрытии на территории Украины телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 11:03
На Украине заблокировали YouTube-каналы ZIK, 112 и NewsOne
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Украина также заблокировала своим жителям доступ к российским телеканалам и интернет-ресурсам, что в Москве называют цензурой и нарушением свободы СМИ.
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 18:07
На Украине попросили лишить лицензии телеканал "НАШ"
 
В миреУкраинаМоскваМинистерство культуры Украины112 УкраинаRT DeutschТелеканал RTОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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