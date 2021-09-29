https://ria.ru/20210929/spetspodrazdeleniya-1752403175.html

В России создадут аварийно-спасательные подразделения в военное время

В России создадут аварийно-спасательные подразделения в военное время - РИА Новости, 29.09.2021

В России создадут аварийно-спасательные подразделения в военное время

Специальные аварийно-спасательные подразделения планируется создавать в России в военное время за счет возможностей регионов, формирований государственной... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T21:07

2021-09-29T21:07

2021-09-29T21:10

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Специальные аварийно-спасательные подразделения планируется создавать в России в военное время за счет возможностей регионов, формирований государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Основными задачами в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются … создание на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальных формирований с использованием возможностей аварийно-спасательных формирований субъектов РФ, пожарно-спасательных подразделений государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной пожарной охраны", - указывается в изменениях в государственную программу защиты населения и территорий МЧС.Постановление правительства вступает в силу с 1 января 2022 года.В проекте федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы госпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" получит финансирование более 645 миллиардов рублей. Ее главная цель — минимизировать ущерб от военных действий и терактов, а также ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.Госпрограмма была утверждена распоряжением правительства в апреле 2013 года. Из постановления правительства следовало, что программу планируется реализовать в четыре этапа, третий этап был запланирован на 2021–2024 годы, четвертый – на 2025–2030 годы.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия