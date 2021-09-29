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В России создадут аварийно-спасательные подразделения в военное время
В России создадут аварийно-спасательные подразделения в военное время - РИА Новости, 29.09.2021
В России создадут аварийно-спасательные подразделения в военное время
Специальные аварийно-спасательные подразделения планируется создавать в России в военное время за счет возможностей регионов, формирований государственной... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T21:07
2021-09-29T21:10
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Специальные аварийно-спасательные подразделения планируется создавать в России в военное время за счет возможностей регионов, формирований государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Основными задачами в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются … создание на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальных формирований с использованием возможностей аварийно-спасательных формирований субъектов РФ, пожарно-спасательных подразделений государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной пожарной охраны", - указывается в изменениях в государственную программу защиты населения и территорий МЧС.Постановление правительства вступает в силу с 1 января 2022 года.В проекте федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы госпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" получит финансирование более 645 миллиардов рублей. Ее главная цель — минимизировать ущерб от военных действий и терактов, а также ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.Госпрограмма была утверждена распоряжением правительства в апреле 2013 года. Из постановления правительства следовало, что программу планируется реализовать в четыре этапа, третий этап был запланирован на 2021–2024 годы, четвертый – на 2025–2030 годы.
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
21:07 29.09.2021 (обновлено: 21:10 29.09.2021)
 
В России создадут аварийно-спасательные подразделения в военное время

В России создадут аварийно-спасательные спецподразделения в военное время

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкОтряд горноспасателей
Отряд горноспасателей - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Специальные аварийно-спасательные подразделения планируется создавать в России в военное время за счет возможностей регионов, формирований государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Основными задачами в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются … создание на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальных формирований с использованием возможностей аварийно-спасательных формирований субъектов РФ, пожарно-спасательных подразделений государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной пожарной охраны", - указывается в изменениях в государственную программу защиты населения и территорий МЧС.
Постановление правительства вступает в силу с 1 января 2022 года.
В проекте федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы госпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" получит финансирование более 645 миллиардов рублей. Ее главная цель — минимизировать ущерб от военных действий и терактов, а также ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
Госпрограмма была утверждена распоряжением правительства в апреле 2013 года. Из постановления правительства следовало, что программу планируется реализовать в четыре этапа, третий этап был запланирован на 2021–2024 годы, четвертый – на 2025–2030 годы.
 
ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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