https://ria.ru/20210929/sotrudnichestvo-1752296073.html

Россия и Пакистан подтвердили готовность к военному сотрудничеству

Россия и Пакистан подтвердили готовность к военному сотрудничеству - РИА Новости, 29.09.2021

Россия и Пакистан подтвердили готовность к военному сотрудничеству

Россия и Пакистан подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в военной области, заявил заместитель министр обороны РФ Александр Фомин по... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:58

2021-09-29T12:58

2021-09-29T12:58

в мире

пакистан

афганистан

александр фомин

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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ИСЛАМАБАД, 29 сен – РИА Новости. Россия и Пакистан подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в военной области, заявил заместитель министр обороны РФ Александр Фомин по итогам заседания российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности, проведенного в среду в Исламабаде."Широкий спектр вопросов, связанный с военно-политической обстановкой в Афганистане, обсуждался в углубленном и конструктивном ключе", - сказал Фомин по итогам заседания, отметив, что "необходимость углубления нашего взаимодействия обусловлена, среди прочего, стремительным развитием ситуации в этой стране".Замминистра обороны РФ подчеркнул, что вопрос, связанный с ситуацией в Афганистане, - один из наиболее важных в политической повестке дня, в связи с чем развитие конструктивных отношений между Россией и Пакистаном является важным фактором обеспечения региональной стабильности."Во время переговоров была дана положительная оценка динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтверждено стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для укрепления военного сотрудничества", - сказал он.Замминистра подчеркнул, что векторы развития отношений между Москвой и Исламабадом в военной области задает регулярный политический диалог и конструктивное взаимодействие как в двустороннем формате, так и рамках международных организаций, включая ООН и ШОС."Поступательное развитие отношений между нашими государствами и военными ведомствами является важным фактором обеспечения региональной стабильности", - отметил Фомин.Он обратил внимание на то, что Пакистан - одно из немногих государств, с которым в этом году, несмотря на серьезную эпидемическую обстановку во всем мире, продолжали активно осуществляться совместные мероприятия, которые были запланированы.Фомин выразил признательность за традиционно высокое пакистанское представительство в мероприятиях, организованных военным ведомством РФ в 2021 году. По его словам, двусторонние встречи, проведенные в последние годы, способствовали наращиванию контактов вооруженных сил России и Пакистана по таким направлениям, как совместные учения сухопутных войск и военно-морских сил, а также укрепление связей по линии генеральных штабов.

https://ria.ru/20210907/afganistan-1748954442.html

https://ria.ru/20210528/gazoprovod-1734625071.html

https://ria.ru/20210927/komandir-1752025299.html

пакистан

афганистан

россия

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в мире, пакистан, афганистан, александр фомин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия