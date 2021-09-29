В Смоленской области задержали главу Гагаринского района
В Смоленской области задержали главу Гагаринского района Журавлева за махинации с торгами
БРЯНСК, 29 сен – РИА Новости. Глава Гагаринского района в Смоленской области задержан в ходе расследования дела о расселении аварийного жилья, его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает СУ СК по региону.
"Сегодня следователями СК при силовой поддержке сотрудников Росгвардии и УМВД России по Смоленской области глава района задержан. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - говорится в сообщении.
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В июне этого года после публикации в СМИ о том, что люди живут в аварийных домах в городе Гагарин Смоленской области, был возбужден ряд уголовных дел, в ходе расследования которых получена информация о подозрении главы Гагаринского района в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, с марта по июнь 2019 года глава муниципального образования, угрожая увольнением, дал заведомо незаконное указание своей подчиненной, чтобы она не допустила посторонних участников на торги на право заключения муниципального контракта на благоустройство парка имени Солнцева в Гагарине. Контракт был заключен с ООО "Спецпроект-Регион", что "повлекло существенное нарушение прав и законных интересов неопределенного числа граждан и организаций", говорится в сообщении.
Следствие возбудило уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". По месту работы и жительства должностных лиц проводятся осмотры и обыски, указывает СК.
На сайте регионального отделения партии "Единая Россия" отмечается, что речь идет о задержании Романа Журавлева, который является секретарем местного отделения партии. Сейчас решается вопрос о приостановлении его членства в партии.