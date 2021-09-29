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Челябинский минздрав сообщил о проведении следственных действий в ведомстве

Челябинский минздрав сообщил о проведении следственных действий в ведомстве - РИА Новости, 29.09.2021

Челябинский минздрав сообщил о проведении следственных действий в ведомстве

Следственные действия прошли в министерстве здравоохранения Челябинской области, ведомство оказывает содействие правоохранительными органам, сообщили РИА... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:19

2021-09-29T11:19

2021-09-29T11:19

происшествия

челябинская область

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 сен - РИА Новости. Следственные действия прошли в министерстве здравоохранения Челябинской области, ведомство оказывает содействие правоохранительными органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава."Министерство здравоохранения заинтересовано в объективном результате следственных действий. Со стороны ведомства будет оказано все необходимое содействие правоохранительным органам", - сказала собеседница агентства.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона в свою очередь пояснил, что следственные действия проходили в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении неустановленного лица из числа руководителей министерства здравоохранения Челябинской области. Речь идёт о завышениях при покупке компьютерных томографов на сумму не менее 27 миллионов рублей, добавил он.В УФСБ России по региону и региональном СУСК пока не прокомментировали данную информацию.

челябинская область

челябинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область, челябинск