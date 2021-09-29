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Челябинский минздрав сообщил о проведении следственных действий в ведомстве
Челябинский минздрав сообщил о проведении следственных действий в ведомстве - РИА Новости, 29.09.2021
Челябинский минздрав сообщил о проведении следственных действий в ведомстве
Следственные действия прошли в министерстве здравоохранения Челябинской области, ведомство оказывает содействие правоохранительными органам, сообщили РИА... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:19
2021-09-29T11:19
2021-09-29T11:19
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 сен - РИА Новости. Следственные действия прошли в министерстве здравоохранения Челябинской области, ведомство оказывает содействие правоохранительными органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава."Министерство здравоохранения заинтересовано в объективном результате следственных действий. Со стороны ведомства будет оказано все необходимое содействие правоохранительным органам", - сказала собеседница агентства.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона в свою очередь пояснил, что следственные действия проходили в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении неустановленного лица из числа руководителей министерства здравоохранения Челябинской области. Речь идёт о завышениях при покупке компьютерных томографов на сумму не менее 27 миллионов рублей, добавил он.В УФСБ России по региону и региональном СУСК пока не прокомментировали данную информацию.
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происшествия, челябинская область, челябинск
Челябинский минздрав сообщил о проведении следственных действий в ведомстве
Источник: в челябинском Минздраве прошли следственные действия по делу о томографах
ЧЕЛЯБИНСК, 29 сен - РИА Новости.
Следственные действия прошли в министерстве здравоохранения Челябинской области
, ведомство оказывает содействие правоохранительными органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава.
"Министерство здравоохранения заинтересовано в объективном результате следственных действий. Со стороны ведомства будет оказано все необходимое содействие правоохранительным органам", - сказала собеседница агентства.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона в свою очередь пояснил, что следственные действия проходили в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении неустановленного лица из числа руководителей министерства здравоохранения Челябинской области. Речь идёт о завышениях при покупке компьютерных томографов на сумму не менее 27 миллионов рублей, добавил он.
В УФСБ России по региону и региональном СУСК пока не прокомментировали данную информацию.