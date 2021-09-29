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Биография Владимира Сипягина

Биография Владимира Сипягина - РИА Новости, 29.09.2021

Биография Владимира Сипягина

Владимир Владимирович Сипягин родился 19 февраля 1970 года в Харькове (Украина), где в тот период проходил военную службу его отец. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:14

2021-09-29T15:14

2021-09-29T15:14

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владимир сипягин

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Владимир Владимирович Сипягин родился 19 февраля 1970 года в Харькове (Украина), где в тот период проходил военную службу его отец.В 2001 году окончил Владимирский филиал Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации.В 2012 году окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности "Государственное и муниципальное управление".Трудовую деятельность начал в 1990 году в должности инженера-экономиста. С марта 1992 года – заместитель директора по коммерческим вопросам, с ноября 1994 года – ведущий эксперт в коммерческих и финансовых структурах города Владимира.С 2012 года исполнял обязанности помощника депутата Государственной Думы РФ шестого созыва Виталия Золочевского.В 2013-2015 годах был координатором Владимирского регионального отделения политической партии ЛДПР.В 2013 году был избран депутатом Законодательного собрания Владимирской области шестого созыва по списку Владимирского регионального отделения политической партии ЛДПР. Руководитель фракции ЛДПР. Занимал пост председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Входил в состав комитета по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию.9 сентября 2018 года на выборах губернатора Владимирской области Владимир Сипягин набрал 31,19% голосов избирателей, уступив только действующему на тот момент губернатору Светлане Орловой (36,42%), и вышел во второй тур. По итогам второго тура, состоявшегося 23 сентября, Владимир Сипягин победил на выборах главы Владимирской области. Он набрал 57,03% голосов избирателей.8 октября 2018 года Владимир Сипягин официально вступил в должность губернатора Владимирской области.29 сентября 2021 года стало известно, что Владимир Сипягин переходит на работу в Госдуму.Женат, четверо детей.Сумма задекларированного дохода за 2020 год – 10,02 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, справки, владимирская область, госдума рф, выборы в государственную думу, владимир сипягин